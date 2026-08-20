007 First Light: 4 Mio. Verkäufe erhöhen Chancen auf direktes Sequel bei IO

Vier Millionen verkaufte Einheiten von „007 First Light“ seit dem Launch zwingen Amazon Games zunehmend zur Kehrtwende. Diese Zahl wurde heute stolz verkündet.

Die Dänen von IO Interactive bleiben trotz vorheriger Wechselpläne somit die erste Wahl für ein mögliches Sequel, untermauert vom aktuellen Erfolg.

PR-Getöse trifft auf harte Verkaufszahlen

Jeff Gattis, GM bei Amazon Games, musste zuletzt zurückrudern. Seine vorherige Andeutung, die Lizenz für eine Fortsetzung intern oder an ein anderes Studio zu vergeben, ist vom Tisch. Vier Millionen verkaufte Einheiten sprechen eine Sprache, die kein Publisher-Board ignorieren kann.

Wer Markenrechte über den MGM-Aufkauf hält, besitzt noch lange nicht den Tech-Stack für ein funktionierendes Stealth-Game. Amazon hat eigene Großprojekte wie „New World“ zuletzt heruntergefahren oder eingestellt. Der Konzern ist eine Publishing-Plattform, kein Entwicklungs-Schwergewicht.

4 million copies sold since launch!Thank you for joining us on this journey and being part James Bond's return to gaming.#007FirstLight #EarnTheNumber — 007 First Light (@007game.ioi.dk) 2026-08-20T14:01:20.873Z

Glacier-Engine statt Eigenentwicklung

IO Interactive bringt die technische Basis mit. Ihre proprietäre Glacier-Engine ist auf komplexe KI-Routinen, Dichte in Umgebungen und Stealth-Mechaniken optimiert – Features, die Jahre an Entwicklung verschlingen. Ein Studiowechsel würde das Gameplay-Gerüst eines Nachfolgers komplett entkernen.

Verträge für ein Sequel existieren bislang nicht. Das ist die kalte Realität hinter den PR‑Aussagen. Zudem agiert IO Interactive seit der Abspaltung von Square Enix strikt unabhängig. Ein Verkauf an Amazon steht nicht zur Debatte.

Verkaufszahlen schlagen Lizenz-Macht. Für Spieler bedeutet Amazons Einsicht: Die James-Bond-Marke bleibt bei dem Team, das die nötige Engine-Architektur und Erfahrung besitzt. Ein Studiowechsel hätte das Projekt um Jahre zurückgeworfen.