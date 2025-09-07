007 First Light – Bringt die PS5 Pro den erhofften Grafikschub?

IO Interactive hat erste technische Details zu 007 First Light auf der PS5 Pro veröffentlicht. Nach dem letzten State of Play, die spielerisch durchaus überzeugte, aber grafisch für Diskussionen sorgte, steht die Frage im Raum: Kann die PS5 Pro-Version die Erwartungen besser erfüllen?

60 FPS im Qualitätsmodus

Das wichtigste Feature: 007 First Light soll auf der PS5 Pro im Quality Mode mit stabilen 60 FPS laufen. Für viele Spieler ist das ein echter Fortschritt, denn die meisten Action-Adventures mussten bisher einen Kompromiss eingehen – flüssige Bildrate oder maximale Detailstufe. Mit der PS5 Pro könnte dieser Spagat entfallen.

Gerade die Grafik wurde nach der Präsentation stark kritisiert: „zu altbacken“, „nicht Next-Gen-würdig“, hieß es vielfach in Foren. IO Interactive reagiert nun mit klaren Technik-Versprechen. Raytracing für Reflexionen, Schatten und globale Beleuchtung soll die Szenen plastischer und realistischer machen. Zudem kommt PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) zum Einsatz. Das KI-gestützte Upscaling soll für gestochen scharfe 4K-Ausgabe sorgen und damit genau den Bereich verbessern, in dem viele Spieler Defizite gesehen haben.

Noch fehlen Details

Auffällig ist, dass das Spiel im PlayStation Store bislang kein „PS5 Pro Enhanced“-Label trägt. Außerdem bleibt unklar, welche Unterschiede es konkret zwischen Quality- und Performance-Modi geben wird. Denkbar ist etwa eine höhere Auflösung oder mehr grafische Effekte im Qualitätsmodus, während Performance-Nutzer konstant 60 FPS erwarten können. Offizielle Angaben von IO Interactive fehlen derzeit aber noch.

Die jetzt genannten Features sind ein Schritt in die richtige Richtung, reichen aber allein nicht aus, um die kritische Diskussion zu beenden. Am Ende muss sich 007 First Light im fertigen Zustand beweisen, ob die neuen technischen Möglichkeiten der PS5 Pro wirklich für ein sichtbares Upgrade sorgen oder ob es am Ende doch wieder nur nach „solider PS5-Grafik in scharf“ aussieht. Immerhin hat der State of Play gezeigt, dass das Spielkonzept selbst viel Potenzial hat. Die Technik könnte also der entscheidende Faktor sein, ob aus einem soliden Spiel ein echtes Highlight wird.

007 First Light erscheint am 27. März 2026. Weitere Eindrücke gibt es in unserer SoP-Zusammenfassung.