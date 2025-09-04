007 First Light – Collector’s Edition ab sofort vorbestellbar

IO Interactive hat den Vorhang gelüftet: 007 First Light erscheint am 27. März 2026 auf PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC, und lässt sich ab sofort in gleich mehreren Versionen vorbestellen. Von der Standard-Edition bis hin zur 300-Euro-Luxusvariante ist alles dabei.

Legacy Edition (Collector’s Edition)

Das Sammlerstück schlechthin: Die Legacy Edition für 299,99 € (UVP) enthält alle Inhalte der Deluxe Edition plus:

Waffen-Skin „Goldene Pistole“

Outfit „Obsidian-Gold-Anzug“

Goldene Pistolen-Replik mit Ständer und Geheimfach

Echtheitszertifikat

Stahlbox mit Magnetverschluss

Standard Edition

Der Einstieg kostet 69,99 € (UVP) und bringt das Grundspiel auf alle Plattformen. Wer direkt vorbestellt, erhält automatisch ein Upgrade auf die Deluxe Edition. Heißt: Standard kaufen, Deluxe kriegen.

Specialist Edition (Amazon-exklusiv)

Die Specialist Edition wird nur bei Amazon.com angeboten und bringt ein Bonus-Outfit für Bond – den klassischen Smoking. Verpackt wird das Ganze in einer auffälligen Sammlerbox. Preislich orientiert sie sich an der Deluxe Edition.

Damit nutzt IOI den kompletten Werkzeugkasten moderner Spieleveröffentlichungen: Standard- und Deluxe-Pakete für die breite Masse, Amazon-exklusiver Bonus für Sammler mit FOMO, und ein 300-Euro-Gadget-Bundle für Hardcore-Fans. Kurz: Die Editionen sind so kalkuliert wie ein Bond-Gadget – teuer, stylish, aber nicht unbedingt überlebensnotwendig.