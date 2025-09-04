Anzeige

007 First Light – Collector’s Edition ab sofort vorbestellbar

007 First Light erscheint am 27. März 2026. Jetzt vorbestellen: Standard-, Deluxe-, Specialist- und Legacy Edition mit allen Inhalten und Preisen im Überblick.

007 First Light Legacy Collectors Edition

IO Interactive hat den Vorhang gelüftet: 007 First Light erscheint am 27. März 2026 auf PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC, und lässt sich ab sofort in gleich mehreren Versionen vorbestellen. Von der Standard-Edition bis hin zur 300-Euro-Luxusvariante ist alles dabei.

Legacy Edition (Collector’s Edition)

Das Sammlerstück schlechthin: Die Legacy Edition für 299,99 € (UVP) enthält alle Inhalte der Deluxe Edition plus:

  • Waffen-Skin „Goldene Pistole“
  • Outfit „Obsidian-Gold-Anzug“
  • Goldene Pistolen-Replik mit Ständer und Geheimfach
  • Echtheitszertifikat
  • Stahlbox mit Magnetverschluss

007 First Light Legacy Collector’s Edition (PS5)

299,99 EUR

Standard Edition

Der Einstieg kostet 69,99 € (UVP) und bringt das Grundspiel auf alle Plattformen. Wer direkt vorbestellt, erhält automatisch ein Upgrade auf die Deluxe Edition. Heißt: Standard kaufen, Deluxe kriegen.

007 First Light (PS5)

69,99 EUR

Specialist Edition (Amazon-exklusiv)

Die Specialist Edition wird nur bei Amazon.com angeboten und bringt ein Bonus-Outfit für Bond – den klassischen Smoking. Verpackt wird das Ganze in einer auffälligen Sammlerbox. Preislich orientiert sie sich an der Deluxe Edition.

007 First Light Specialist Edition (Amazon exklusive) (PS5)

69,99 EUR

Damit nutzt IOI den kompletten Werkzeugkasten moderner Spieleveröffentlichungen: Standard- und Deluxe-Pakete für die breite Masse, Amazon-exklusiver Bonus für Sammler mit FOMO, und ein 300-Euro-Gadget-Bundle für Hardcore-Fans. Kurz: Die Editionen sind so kalkuliert wie ein Bond-Gadget – teuer, stylish, aber nicht unbedingt überlebensnotwendig.

