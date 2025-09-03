007 First Light – Collector’s Edition für 300 Dollar geleakt

James Bond hat viele Gesichter gehabt – im Kino, in Romanen und auch in Spielen. Mit 007 First Light will IO Interactive den nächsten Schritt wagen. Und jetzt gibt es spannende Neuigkeiten: Laut dem bekannten Leaker billbil-kun soll das Spiel nicht nur digital erscheinen, sondern auch in einer physischen Version und sogar als Collector’s Edition für satte 299,99 US-Dollar.

Collector’s Edition mit Fragezeichen

Die Infos stammen offenbar aus frühzeitig gelisteten Amazon-Angeboten. Demnach dürfen sich Spieler auf PS5, PC und Xbox Series X/S eine Sammleredition sichern. Für viele Fans stellt sich die Frage: Was steckt in einem 300-Dollar-Paket?

Bei einem Spiel wie 007 First Light könnte es sich lohnen, wenn die Edition Sammlerobjekte wie eine maßgeschneiderte Bond-Uhr, Artbooks oder gar eine Mini-Replika der legendären Gadgets enthält. Offizielle Details fehlen bislang, sodass wir hier noch im Bereich der Spekulation bleiben.

Ein Bond, den wir so noch nicht kennen

IO Interactive hat bereits bestätigt, dass 007 First Light keine klassische Filmadaption wird. Stattdessen erzählt das Studio die Ursprünge von James Bond, noch bevor er zum weltgewandten Agenten wurde, der uns aus den Filmen vertraut ist. Spieler übernehmen die Rolle eines 26-jährigen Bond, der seine ersten Missionen meistert und darum kämpft, die berühmte Lizenz zum Töten zu erhalten.

Dabei soll die Story spürbar von den Romanen und Kurzgeschichten Ian Flemings beeinflusst sein. Für Bond-Fans könnte das eine seltene Gelegenheit sein, die Figur näher an ihrer literarischen Wurzel zu erleben.

State of Play bringt Klarheit

Die gute Nachricht: Lange müssen wir nicht im Dunkeln tappen. Heute Abend steht eine besondere State of Play-Ausgabe an, die 30 Minuten Gameplay zu 007 First Light zeigen wird. Dort dürfte nicht nur das Kampfsystem, sondern auch der Ton der Erzählung deutlicher werden, und vielleicht erfahren wir endlich, was die Collector’s Edition wirklich enthält.

Spannend bleibt die Frage, ob eine Collector’s Edition zu diesem Preis genug Mehrwert bietet oder eher zur Prestige-Sache für Hardcore-Fans wird. Bond ist zwar eine starke Marke, doch 300 Dollar sind kein Pappenstiel. Wird 007 First Light das Erlebnis liefern, das diesen Preis rechtfertigt? Oder erleben wir hier nur den nächsten Versuch, Sammlerleidenschaft maximal zu monetarisieren?

Das Spiel selbst ist aktuell für 2026 angekündigt und soll neben PS5, PC und Xbox auch auf der kommenden Nintendo Switch 2 erscheinen.