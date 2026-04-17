007 First Light: IO enthüllt Intro-Sequenz & Limited Edition Controller jetzt vorbestelbar

IO Interactive wird heute um 21:00 Uhr erstmals die offizielle Intro-Sequenz von „007 First Light“ präsentieren, die stilistisch durch einen neuen Titelsong von Lana Del Rey und David Arnold untermauert wird.

Die Enthüllung markiert den bisher wichtigsten Einblick in die audiovisuelle Identität des Spiels. Das Intro setzt auf die klassische Bond-Ästhetik, bricht jedoch mit der gewohnten Eleganz zugunsten einer düsteren, roheren Origin-Story eines 26-jährigen James Bond. Begleitend zum Event startete Sony die Vorbestellungsphase für den limitierten DualSense-Controller im Bond-Design.

Lana Del Rey liefert den musikalischen Rahmen

Für die musikalische Untermalung der Opening Credits konnte IO Interactive Lana Del Rey gewinnen. In Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Bond-Komponisten David Arnold (Casino Royale) entstand ein Titel, der die melancholische Tonalität der frühen Agenten-Jahre einfangen soll. Das Video zeigt die für das Franchise typischen abstrakten Visuals, integriert jedoch erstmals Motive aus dem Spiel-Setting, wie etwa die raue nordische Umgebung Islands, in der Bonds erste Mission beginnt.

DualSense Limited Edition jetzt vorbestellbar

Parallel zur filmischen Enthüllung hat Sony die Vorbestellungen für den limitierten 007 First Light DualSense-Controller freigeschaltet.

Preis & Verfügbarkeit: Der Controller ist für 84,99 € vorbestellbar.

Der Controller ist für 84,99 € vorbestellbar. Design-Fokus: Das Gehäuse in mattem Gold wird durch das Gun-Barrel-Logo auf dem Touchpad ergänzt.

Das Gehäuse in mattem Gold wird durch das Gun-Barrel-Logo auf dem Touchpad ergänzt. Spezial-Features: IO Interactive nutzt die adaptiven Trigger für das Feedback der im Spiel zentralen Gadgets (z. B. Betäubungspfeilpistole und Enterhaken).

Wer die Hitman-Trilogie kennt, erkennt im gezeigten Intro die Handschrift der Dänen: Eine Mischung aus kühlem Minimalismus und technischer Präzision. Dass man für den Song David Arnold zurückgeholt hat, ist ein klares Signal an die Core-Fans der Filme, dass man das Erbe von Eon Productions ernst nimmt, ohne die spielerische Freiheit einer modernen Origin-Story opfern zu wollen.

Das Intro liefert den nötigen „Bond-Vibe“, den Fans seit über einem Jahrzehnt vermissen. Technisch beeindruckt die Lichtstimmung, die deutlich zeigt, dass IO Interactive ihre Engine für die aktuelle Konsolengeneration massiv aufgebohrt hat.

Der limitierte Controller ist ein schönes Sammlerstück, aber das eigentliche Highlight bleibt die atmosphärische Dichte, die Lana Del Reys Stimme dem Projekt verleiht. Wer den Controller will: Die Bestände sind erfahrungsgemäß schnell erschöpft – wer zögert, kauft später teuer bei Scalpern.