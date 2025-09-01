007 First Light – IO Interactive bereitet große Gameplay-Enthüllung vor

Wer auf der Gamescom gehofft hatte, eine erste spielbare Version von 007 First Light, dem neuen Spiel von IO Interactive, zu Gesicht zu bekommen, ging in diesem Jahr leer aus. Das Spiel wurde nur hinter verschlossenen Türen in der Business-Area gezeigt, und zwar auf einem der aufwendigsten Stände dort. Hands-on-Berichte sind dennoch bislang nicht verfügbar. Das wirkt nicht zufällig, sondern wie ein klassisches Timing-Spiel in Richtung September.

NDA bis zum State of Play?

Inzwischen mehren sich die Hinweise, dass IO Interactive nicht nur ausgewählte Medien, sondern auch Content-Creator eingeladen hat, was nach einem intensiven Preview-Programm klingt. Wie üblich dürfen die Gäste ihre Eindrücke aber noch nicht teilen, das übliche NDA also. Spannend wird es, weil die Sperrfrist womöglich zeitgleich mit dem nächsten State of Play fällt.

Der bekannte Insider Jeff Grubb hatte zuletzt angedeutet, dass Sony Ende September entweder ein klassisches State of Play oder sogar ein vollwertiges PlayStation Showcase veranstalten könnte. Passt wie die Faust aufs Auge: Enthüllung im Stream, danach explodieren die Preview-Berichte.

007 First Light Premiere auf der Gamescom | Image: PlayFront.de

State of Play oder Showcase?

Ob Sony „nur“ ein State of Play oder ein Showcase plant, ist noch unklar. Der Unterschied ist nicht unerheblich: Während State of Play meist kompakter ausfällt und vor allem Third-Party-Titel zeigt, sind die seltenen Showcases traditionell die Bühne für die großen First-Party-Blockbuster. Der letzte Showcase liegt über zwei Jahre zurück, im Mai 2023. Es wäre also höchste Zeit, das Format wieder aus der Schublade zu holen.

Für 007 First Light spielt das fast keine Rolle, die Marke James Bond zieht ohnehin. Aber die Art der Präsentation sagt viel darüber aus, wie Sony seine kommenden Jahre aufstellt. Präsentiert man Bond in einem regulären State of Play, wirkt das routiniert. Stellt man ihn in einen Showcase, wäre das ein deutliches Signal, dass Sony wieder mehr Selbstbewusstsein zeigen will.

Aktuell bleibt vieles Spekulation. Sicher ist nur, dass IO Interactive das Spiel bereits ausgewählten Leuten gezeigt hat und das Feedback auf den Festplatten diverser Redaktionen und YouTuber liegt. Dass wir davon bisher nichts hören, ist kein Zufall. Spätestens Ende September werden die Schleusen geöffnet, und dann zeigt sich, ob 007 First Light mehr ist als nur ein Prestigeprojekt mit bekannter Lizenz.

Bis dahin können die ersten In-Game-Items für „007 First Light” verdient werden, sobald die Spieler die „Le Chiffre”-Mission in „Hitman” abgeschlossen haben.