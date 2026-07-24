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007 First Light: IO Interactive bleibt erste Wahl für Bond-Sequel

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Amazon rudert beim 007 First Light Sequel zurück: IO Interactive soll nach dem Erfolg des Bond-Spiels auch den Nachfolger entwickeln. Die jüngsten Entwicklungen.

007 first light teaser

Amazon Games-Manager Jeff Gattis korrigiert seine Aussagen zum Lizenzentzug für eine Fortsetzung von „007 First Light“. Nach dem kommerziellen Erfolg des Action-Spiels gilt die Weiterführung der Zusammenarbeit mit Entwickler IO Interactive intern als wahrscheinlichste Option.

Amazons Kehrtwende bei der James-Bond-Lizenz

Amazon besitzt über den Aufkauf von MGM die Markenrechte an James Bond, überlässt die Spieleentwicklung künftiger Fortsetzungen aber voraussichtlich weiterhin externen Spezialisten. Die vorherige Andeutung, ein mögliches Sequel zu „007 First Light“ einem anderen Studio zu übertragen, ist vom Tisch.

Jeff Gattis stellte gegenüber GamesIndustry klar, dass die Dänen von IO Interactive nach den starken Wertungen die logische Wahl für die Fortsetzung bleiben. Verträge oder formelle Verhandlungen existieren bisher allerdings nicht. Das ist die nüchterne Realität.

Die Korrektur zeigt die Grenzen von Amazons eigener Entwicklungspolitik. Nach der Einstellung interner MMO-Projekte wie „New World“ und der Einstellung eigener Lord of the Rings-Titel agiert der Konzern primär als Publisher. Die Rechte an einer Marke zu halten, ersetzt keine technische Expertise für ein funktionierendes Stealth-Game. Amazon setzt stattdessen auf Third-Party-Studios, wie die Verträge mit Crystal Dynamics und Flying Wild Hog für künftige Tomb Raider-Spiele belegen.

Vertikale Integration statt eigener Studios

Amazon verfolgt das Ziel einer Plattform-Bündelung. Auf Prime Video sollen Übersichtsseiten entstehen, die Serien wie die geplante Tomb Raider-Adaption direkt mit Spielen und Merchandise-Produkten auf Amazon verknüpfen. Die eigentliche Softwareentwicklung bleibt dabei ausgelagert. Eine Übernahme von IO Interactive schließt Gattis für die Zukunft zwar nicht aus, verhandelt wird darüber derzeit aber nicht. Zudem dürfte es unwahrscheinlich sein, dass IO nach der Abspaltung von Square Enix erneut an einen großen Publisher bindet. Das Independent-Modell läuft für das Studio trotz einiger Rückschläge hervorragend.

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Für Spieler ist Amazons Einsicht die beste Nachricht. IO Interactive bringt mit der Glacier-Engine und jahrelanger Erfahrung aus der Hitman-Reihe das technische Fundament mit, das Amazon intern fehlt. Ein Studiowechsel hätte die Qualität eines Nachfolgers massiv gefährdet. So bleibt die Marke bei dem Entwickler, der die Spielmechaniken beherrscht.

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