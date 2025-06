007: First Light – IO Interactive bringt frischen Wind in die Bond-Welt, erster Trailer

Mit „007: First Light“ erwartet uns 2026 ein neues Kapitel in der Geschichte von James Bond – und zwar eines, das so bisher nicht erzählt wurde. IO Interactive, das Studio hinter der erfolgreichen Hitman-Reihe, wagt sich an die Ursprünge des ikonischen Geheimagenten. Statt Martini-schlürfender Gentleman sehen wir hier einen jungen, noch unerfahrenen MI6-Rekruten – impulsiv, clever und mit reichlich Potenzial.

Ein Neuanfang mit alter DNA

„007: First Light“ ist kein Nachfolger und auch kein Lizenzabenteuer auf Basis eines Films. Es handelt sich um eine komplett eigenständige Interpretation des Bond-Mythos, mit neuer Geschichte, neuen Schauplätzen und einem neuen Ansatz. Laut bisherigen Informationen übernimmt der Spieler die Rolle eines jungen James Bond, der sich noch seinen Ruf erarbeiten muss. Die Missionen führen durch spektakuläre Locations weltweit – von mondänen Ballhäusern bis zu verlassenen Industrieanlagen.

Dabei setzt IOI auf das, was sie am besten können: Entscheidungsfreiheit und einfühlsames Leveldesign. Spieler sollen selbst bestimmen, wie sie vorgehen – lautlos und trickreich mit Gadgets oder offensiv mit Waffe und Faust. Auch Dialog-Optionen und Täuschung gehören offenbar zum Werkzeugkasten, wie bei einem echten Agenten eben. IOI verspricht außerdem einen hohen Wiederspielwert durch Modifikatoren und alternative Ansätze innerhalb der Missionen.

Was wir bisher wissen – und was nicht

Bislang gibt es weder bewegtes Gameplay-Material noch detaillierte Infos zur Story oder zum Gameplay-System. Das gezeigte Bildmaterial ist stilistisch stimmig, verrät aber wenig über den tatsächlichen Look im Spiel. Auch zur Engine oder Plattformen schweigt IOI aktuell. Sicher ist lediglich: Der Titel erscheint 2026 und wird kein Multiplayer-Spiel – „007: First Light“ wird ein reines Singleplayer-Erlebnis mit cineastischem Fokus.

Ob IO Interactive den Spagat zwischen origineller Geschichte und Bond-Tradition meistert, bleibt abzuwarten. Die Handschrift des Studios, das sich mit komplexen Sandbox-Leveln in Hitman einen Namen gemacht hat, klingt jedenfalls vielversprechend.