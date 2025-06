007 First Light – IO Interactive hat versehentlich den Release-Zeitraum verraten

James Bond steht offenbar vor seinem nächsten digitalen Einsatz. Noch vor der offiziellen Präsentation im Rahmen des IOI Showcase am 6. Juni sind auf der Website von IO Interactive Hinweise auf 007 First Light aufgetaucht – und kurz darauf ebenso schnell wieder verschwunden. Der aktualisierte Eintrag enthielt nicht nur erste inhaltliche Angaben, sondern auch ein mögliches Veröffentlichungsjahr.

Demnach war für kurze Zeit von einem „immersiven Third-Person-Action-Adventure“ mit einer neu erzählten Ursprungsgeschichte die Rede – samt dem Vermerk „erscheint 2026“. Beides wurde rasch aus dem Text entfernt. Solche Patzer passieren – gerade bei großen Präsentationen – immer wieder, werfen aber regelmäßig ein Schlaglicht auf Projekte, über die man bislang nur spekulieren konnte.

Ein Bond-Spiel ganz ohne Filmvorlage

Offiziell bekannt ist: 007 First Light wird kein Spiel zu einem bestehenden Film, sondern eine eigenständige Geschichte innerhalb des Bond-Universums. IO Interactive verfolgt damit eine ähnliche Linie wie bei Hitman: neue Wege mit einer vertrauten Figur. Frühere Spiele wie GoldenEye 007 dienen dabei offenbar nicht als Vorlage – der Titel soll für sich allein stehen, ohne Rückgriff auf bekannte Szenarien oder Darsteller.

Die zwischenzeitlich geleakten Infos zur Third-Person-Perspektive wären ein naheliegender Schritt. IOI hat mit der Hitman-Reihe reichlich Know-how in diesem Genre gesammelt und könnte dieses Spielgefühl nun auf eine Agentenfigur übertragen, die wie geschaffen scheint für taktisches, verdecktes Vorgehen. Ob sich das bestätigt, bleibt abzuwarten – das Studio hat sich zu den entfernten Angaben bislang nicht geäußert.

IOI Showcase: Mehr als nur James Bond

Der IOI Showcase beginnt am 6. Juni um 18 Uhr pazifischer Zeit (also 3 Uhr morgens am 7. Juni in Mitteleuropa) und wird neben 007 First Light auch Updates zu Hitman: World of Assassination und MindsEye enthalten Ob das Jahr 2026 als Release-Ziel bestehen bleibt, ist unklar. Sicher ist nur: Die Vorfreude auf ein neues Bond-Spiel hat durch diesen kleinen Leak neuen Auftrieb bekommen.

