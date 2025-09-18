007 First Light: IO Interactive stellt sich bei Waffen der Bond-Herausforderung

IO Interactive hat sich über Jahre hinweg einen Ruf als Meister der Stealth-Spiele erarbeitet. Mit Hitman galt eine schallgedämpfte Pistole eher als Notlösung denn als Werkzeug erster Wahl. Doch bei 007 First Light dreht sich dieses Prinzip: James Bond ist nicht Agent 47, und das bedeutet, dass Feuergefechte nicht nur erlaubt, sondern ein integraler Bestandteil des Spiels sind.

Andreas Krogh, Gameplay Director bei IOI, erklärt, dass das Studio sich bewusst einer ungewöhnlichen Aufgabe gestellt hat: die „beste Waffenhandhabung, die wir je entwickelt haben“. Fernkampf soll sich nicht nur funktional anfühlen, sondern flüssig, reaktionsschnell und Teil des Bond-Gefühls sein.

Wenn Stealth scheitert, beginnt Bond zu glänzen

In Hitman endete ein misslungener Stealth-Versuch meist in einer Pattsituation. Die Wachen waren gnadenlos, und die Spieler hatten selten Chancen, sich noch einmal zu fangen. 007 First Light will genau diesen Moment anders inszenieren. Statt eines abrupten Game Over öffnet sich ein neues Spielfeld. Bond kann zurückschlagen, improvisieren und den Spieß umdrehen, und zwar mit Stil.

Das bedeutet nicht, dass Schleichen an Bedeutung verliert. Im Gegenteil: Spieler können weiterhin auf Taktik setzen, doch wenn die Deckung auffliegt, bleibt das Erlebnis spannend. IOI verbindet damit zwei Spielphilosophien – präzises Schleichen und dynamisches Kämpfen – und erschafft eine Flexibilität, die im Genre selten ist.

Spannung und Adrenalin im Fokus

Für uns Spieler heißt das: 007 First Light wird kein reiner Stealth-Ableger, sondern ein Bond-Erlebnis, das sich breiter aufstellt. Wer das Adrenalin liebt, darf Gefechte suchen. Wer die Spannung bevorzugt, kann auf leise Wege setzen. Und wer flexibel bleiben möchte, kann beides miteinander kombinieren.

Spannend ist die Frage, ob IOI die Balance zwischen beiden Ansätzen halten kann. Denn Bond ist zwar schießwütiger als Agent 47, aber er lebt genauso von Eleganz und Finesse. Wenn das Team diesen Spagat schafft, könnte 007 First Light der Titel werden, der nicht nur Fans von Hitman anspricht, sondern auch Shooter-Spieler für die Reihe gewinnt.