007 First Light: IO Interactive zeigt erneut richtiges Gameplay

IO Interactive legt nach: Nach dem kurzen Auftritt bei der State of Play will das Studio 007 First Light endlich ausführlicher vorstellen. Der kommende PS5-Titel rückt damit erneut in den Fokus, und das aus gutem Grund. Bond-Fans warten seit Jahren auf ein Spiel, das nicht bloß Action liefert, sondern die Eleganz und Präzision der Marke versteht. Genau das will IO am Mittwoch, 3. Dezember 2025, im neuen „Beyond the Light“-Livestream zeigen.

Um 17 Uhr deutscher Zeit übernehmen Gameplay Director Andreas Krogh und Level Designer Thomas Pulluelo das Ruder und führen durch die wichtigsten Gameplay-Systeme. Der Stream läuft auf Twitch. Klingt nach Standardprogramm? Vielleicht. Aber diesmal geht’s wirklich ans Eingemachte.

Was der Stream vermutlich zeigt

Die Macher versprechen einen klaren Fokus und kein CGI-Tamtam, sondern echte Spielszenen. Angesichts von IOs Hitman-Historie dürfte es vor allem darum gehen, wie 007 First Light Stealth, Gadgets und offene Missionsstrukturen kombiniert. Erwartet also eher präzises Spieldesign statt bombastischer Trailer.

Was wir nicht erwarten sollten: Story-Details oder größere Setpiece-Spoiler. IO spielt traditionell zurückhaltend, wenn es um narrative Beats geht, und das ist auch gut so. Bond lebt von Überraschungen, nicht von übererklärten Marketingfetzen.

SAVE THE DATE



Tune in as we pull back the curtain on all things gameplay with Andreas Krogh, Gameplay Director, and Thomas Pulluelo, Senior Level Designer during our Beyond the Light dev stream!



📅December 3rd

⏱️8AM PT / 11AM ET / 5PM CET

📍https://t.co/gJz7vwcb9j… pic.twitter.com/IywliETCqP — 007 First Light (@007GameIOI) December 1, 2025

Warum der Zeitpunkt clever gewählt ist

Der Release am 27. März 2026 ist noch ein Stück hin, aber spätestens jetzt muss IO beantworten, wie sehr 007 First Light wirklich ein Bond-Spiel ist, und nicht einfach „Hitman mit Anzug“. Der Livestream wird also zum Stresstest: Zeigt das Spiel eigene Ideen, oder verlässt es sich zu sehr auf alte Muster?

IO kann Stealth, keine Frage. Aber Bond verlangt mehr Stil, mehr Tempo, mehr Risiko. Wenn die Präsentation das einfängt, könnte 007 First Light eines der wichtigsten PS5-Spiele des kommenden Jahres werden.

Ob man den Livestream sehen sollte? Ja, wenn man wissen will, wie ernst IO es mit dem Bond-Projekt meint. Wer nach dem State of Play noch unsicher war, bekommt hier wahrscheinlich die Antworten. Und wer schon überzeugt ist, bekommt zumindest frisches Material, das den Hype auf solide Beine stellt.