007: First Light – IOI bleibt sich treu, aber wagt Neues

Nach Jahren der Funkstille meldet sich IO Interactive mit einem klaren Signal zurück: 007: First Light soll kein simples Actionfeuerwerk werden, aber auch nicht einfach eine Hitman-Kopie mit Bond-Skin. Auf dem Summer Game Fest 2025 wurde deutlich: Das Studio will seine Stärken einbringen, aber auch neue Wege gehen – mit Bedacht.

Kein Hitman, kein Uncharted – aber eindeutig IOI

Der erste Trailer von 007: First Light ließ vermuten, dass IOI einen filmischen Ansatz à la Uncharted verfolgt – cineastisch, geradlinig, schießwütig. Doch das Studio stellt klar: Das ist nur ein Teil des Bildes. Jonathan Lacaille, Franchise Director bei IO Interactive, betonte im Gespräch mit GamesRadar, dass es „weder das eine noch das andere“ sei. Gemeint sind die beiden Extreme: klassisches Hitman-Gameplay auf der einen und stringente Action-Inszenierung auf der anderen Seite.

„Wir stützen uns stark auf das, was IOI am besten kann“, so Lacaille. Gemeint ist das systemische Design, bei dem Spielmechaniken ineinandergreifen, Entscheidungsfreiheit besteht und das Spielerlebnis nicht durch Skriptsequenzen dominiert wird. Gleichzeitig war man sich im Studio offenbar bewusst, dass ein Bond-Spiel nicht einfach ein Hitman mit Martini und britischem Akzent sein darf. Dafür ist die Lizenz zu speziell – und die Erwartungen zu hoch.

Neue Elemente, aber keine komplette Neuausrichtung

IOI musste für das Bond-Spiel neue Systeme entwickeln. Fahren etwa – ein zentrales Element für das 007-Feeling – gab es bislang in keinem Hitman. Auch der Umgang mit Schusswaffen soll eine andere Rolle spielen. Während das Töten mit Bedacht und möglichst unauffällig in Hitman das Ziel ist, gehört eine Spur aus Explosionen und Kugeln bei Bond durchaus mal dazu. Trotzdem betont Lacaille: „Wir wollen nicht, dass das Spiel nur aus Ballern und Ballern und Ballern besteht.“

Vielmehr gehe es darum, dem Spieler die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um sich wie Bond zu fühlen – also clever, vorbereitet und mit Stil. Was genau das im Detail heißt, bleibt noch offen. Die Präsentation enthielt keine konkreten Gameplay-Szenen, sondern lediglich stimmungsvolle Schnitte und einige narrative Andeutungen.

Wie sich die Balance zwischen IOIs Sandbox-DNA und dem filmischen Anspruch eines Bond-Spiels konkret ausspielt, ist derzeit noch offen. IOI selbst gibt sich zugeknöpft, was Details angeht – was angesichts des Franchises durchaus zum Stil passt. Mehr hierzu gibt es in unserer Vorschau zu 007: First Light.

Fans der Hitman-Reihe können aber vorsichtig optimistisch sein: Die Entwickler wollen nicht alles über Bord werfen, was ihre bisherigen Spiele auszeichnete. Gleichzeitig soll das Bond-Gefühl nicht nur Fassade sein, sondern sich im Gameplay widerspiegeln. Wer also auf subtile Infiltration, kreative Lösungswege und ein durchdachtes Leveldesign hofft, dürfte sich hier wiederfinden – auch wenn das Missionsdesign diesmal deutlich geradliniger ausfallen könnte als zuletzt bei Hitman 3.

Wie seht ihr das? Freut ihr euch auf einen Bond mit IOI-Handschrift oder hättet ihr lieber ein komplett neues Gameplay-Konzept gehabt? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!