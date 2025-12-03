007 First Light: IOI zeigt erstmals Gameplay, und wie sich ihr junger Bond wirklich spielt

IO Interactive hat heute die erste Folge der Entwicklerdoku Beyond the Light veröffentlicht, und damit endlich greifbar gemacht, wie 007 First Light tickt. Für ein Spiel, das James Bond neu interpretiert und eine eigene Geschichte erzählt, ist der Blick hinter die Kulissen längst überfällig. IOI setzt auf spielerische Freiheit statt Script-Overkill.

Gameplay Director Andreas Krogh und Senior Level Designer Thomas Pulluello zeigen, wie der junge Bond nicht über Cutscenes, sondern über Entscheidungen der Spieler entsteht. Das ist ein Ansatz, den IOI bereits mit Hitman perfektioniert hat, nur diesmal soll alles dynamischer, persönlicher und weniger kalkuliert wirken.

007 First Light: Freiheit statt Schablone

Das Grundgerüst von 007 First Light baut auf vier klaren Säulen: Spycraft, Instinct, Gadgets und Combat. Keine Überraschung – aber entscheidend ist, wie IOI diese Elemente verzahnt.

Spycraft heißt: beobachten, infiltrieren, die richtigen Momente nutzen. Keine Superkräfte, keine Sci-Fi-Spielereien, sondern klassische Agentenarbeit.

Instinct soll Bonds Anpassungsfähigkeit darstellen – also die Fähigkeit, in Stresssituationen zu bluffen, Gegner zu verwirren oder den Fokus zu schärfen. Klingt nach einer Weiterentwicklung des Hitman-Instinkts, diesmal aber stärker narrativ eingebettet.

Gadgets stammen wie erwartet aus Qs Werkzeugkasten und sollen unterschiedliche Lösungswege eröffnen. Wie radikal diese Freiheit wirklich wird, bleibt offen.

Combat kombiniert Schießen, Nahkampf und Umgebungsinteraktionen. IOI spricht von „filmreif", aber erst echtes Gameplay wird zeigen, wie kontrolliert sich das tatsächlich anfühlt.

Missionen sollen sich so unterschiedlich spielen wie die Spieler selbst. Schleichen? Möglich. Rambo? Vielleicht nicht ideal, aber offenbar erlaubt. Die größte Gefahr sehe ich aktuell eher darin, dass sich zu viele Systeme gegenseitig im Weg stehen könnten, IOI muss hier sauber ausbalancieren.

Bond-Momente, wie man sie erwartet

Neben der offenen Struktur verspricht IOI klassische Bond-Momente. Verfolgungsjagden, riskante Höhenmanöver, maßgeschneiderte Setpieces. Der Spagat zwischen Freiheit und Inszenierung ist schwierig, aber genau hier kann IOI glänzen, sie haben Erfahrung mit sandboxartigen Levels, die trotzdem klare Narrative tragen.

Noch gibt es kein ungeschnittenes Gameplay. Alles, was wir sehen, basiert auf Entwicklerkommentaren und Konzeptmaterial. Solange echte Spielszenen fehlen, bleibt etwas Restzweifel, ob der junge Bond wirklich so flexibel ist, wie IOI ihn beschreibt.

007 First Light wirkt wie die konsequente Weiterentwicklung des IOI-Stils, nur dieses Mal mit Bond-Lizenz und einer stärkeren Story-Komponente. Die erste Folge von Beyond the Light liefert einen guten Eindruck der Philosophie, aber noch keinen endgültigen Beweis, dass sie aufgeht.

Wenn IOI hält, was sie andeuten, könnte 007 First Light am 27. März 2026 ein echtes Highlight werden. Jetzt fehlt nur noch das eine Ding, das uns alle überzeugt: echtes, ungekürztes Gameplay.