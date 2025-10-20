007 First Light: Kultige Sängerin soll Bond-Theme übernehmen

IO Interactives 007 First Light zählt schon jetzt zu den meistdiskutierten Spielen des kommenden Jahres. Der Hitman-Entwickler wagt sich an das nächste große Bond-Abenteuer, das am 27. März 2026 erscheinen soll, mit neuem Darsteller, frischem Setting und allem, was Fans an der Lizenz lieben: Undercover-Missionen, elegante Action und diesen unverkennbaren Hauch von Coolness.

Doch eine Frage treibt Bond-Fans seit jeher besonders um: Wer singt den berühmten Titelsong? Ein aktueller Leak liefert nun eine mögliche Antwort, und die könnte kaum prominenter und passender sein.

Leak deutet auf Lana Del Rey als Bond-Sängerin hin

Auf Reddit kursiert derzeit ein Screenshot einer neuen Song-Registrierung bei der US-Verwertungsgesellschaft ASCAP. Der Titel: „First Light“. Der Name: Lana Del Rey. Für viele klingt das nach mehr als Zufall, immerhin trägt der kommende Bond-Titel exakt denselben Namen.

Offiziell bestätigt ist nichts, aber die Parallelen sind auffällig. Lana Del Rey gilt mit ihrem melancholischen, cineastischen Stil als perfekte Besetzung für die ikonische Bond-Atmosphäre. Songs wie Born to Die oder Summertime Sadness zeigen, dass sie das Gefühl für große, tragische Eleganz mitbringt, etwas, das Bonds Welt seit Jahrzehnten prägt.

Warum das mehr als nur ein PR-Gag wäre

Ein Song von Lana Del Rey würde 007 First Light sofort in eine eigene Liga katapultieren. Die Marke lebt von Inszenierung, und Musik war schon immer der emotionale Türöffner jeder Bond-Story – man denke nur an Skyfall oder No Time To Die.

Gleichzeitig wäre es ein mutiger Schritt, denn Lana Del Rey steht nicht für klassischen Pop-Pathos, sondern für bittersüße Melancholie, oft mit gebrochener Coolness. Ob das zu einem Videospiel passt, das Agentenaction statt Herzschmerz liefert, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist genau das aber der Reiz, ein Bond, der eleganter klingt, als er je war.

Sollte sich der Leak bewahrheiten, dürfte 007 First Light mit einem Paukenschlag starten, musikalisch wie emotional.

Noch ist nichts offiziell, doch der Gedanke an einen Bond-Track von Lana Del Rey lässt die Fantasie sofort anspringen. Zwischen Glamour, Melancholie und Geheimnis – das klingt nach Bond pur. Die Frage ist nur: Wie viel Stil verträgt ein Spiel, das zugleich ein Blockbuster-Shooter werden will?