007 First Light: Lana Del Rey liefert den Titelsong für Bonds Gaming-Comeback

Lana Del Rey und Bond-Veteran David Arnold vertonen mit dem offiziellen Titelsong die neue Origin-Story in „007 First Light“. Die Kooperation markiert einen strategischen Meilenstein für IO Interactive, um die filmische Identität der Marke direkt zum Spielstart zu etablieren.

Damit setzt IO Interactive für die spielbare Neuinterpretation von James Bonds Anfängen auf eine Mischung aus moderner Pop-Eleganz und klassischer Bond-Expertise. Dass David Arnold nach seiner langjährigen Arbeit an den Filmen (unter anderem Casino Royale) zurückkehrt, ist ein echter Fan-Service an.

IO Interactive will kein generisches Actionspiel abliefern, sondern das „Bond-Gefühl“ eins zu eins einfangen. Lana Del Rey passt mit ihrem melancholischen, cineastischen Stil fast schon klischeehaft gut in dieses Universum. Der Song ist kein reines Marketing-Tool, sondern soll laut David Arnold die Atmosphäre der neuen Welt definieren, in der wir einen jungen, 26-jährigen Bond steuern.

Warum der Soundtrack für das Gameplay zählt

Bei einem Studio wie IO Interactive, das mit Hitman bewiesen hat, wie wichtig Atmosphäre und „Classy Spy Vibes“ für das Stealth-Genre sind, ist die Musik mehr als nur Beiwerk.

Identität: Der Song gibt den Takt für die Inszenierung vor – weg vom gealterten Haudegen, hin zum stylischen, aber noch ungeschliffenen Agenten.

Der Song gibt den Takt für die Inszenierung vor – weg vom gealterten Haudegen, hin zum stylischen, aber noch ungeschliffenen Agenten. Präsentation: Die morgige Premiere der Titelsequenz (17. April, 20:00 Uhr) wird zeigen, ob IO Interactive auch visuell die Qualität der legendären Film-Intros erreicht.

IO Interactive behandelt „007 First Light“ wie einen vollwertigen Blockbuster-Eintrag in das Franchise. Dass ein eigenständiges Spiel einen Song in dieser Größenordnung bekommt, unterstreicht den Anspruch, die Marke Bond im Gaming-Sektor nach Jahren der Abstinenz wieder relevant zu machen. Es geht hier nicht um eine Film-Adaption, sondern um den Aufbau eines eigenen Spiele-Universums.

Der Song sitzt. Die Kombination Del Rey/Arnold ist ein Volltreffer für die Atmosphäre. Ob das Spiel die spielerische Tiefe von Hitman mit der filmischen Wucht der Vorlage vereinen kann, muss sich erst noch zeigen. Die Messlatte für die morgen erscheinende Titelsequenz liegt nun jedoch verdammt hoch.

Glaubt ihr, dass ein klassisches Bond-Intro mit lizenziertem Song auch im Spiel die richtige Stimmung erzeugt, oder wirkt das in einem interaktiven Medium veraltet?