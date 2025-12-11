007 First Light: Leak enthüllt prominenten Bond-Gegenspieler – Collector’s Edition überraschend geändert

007 First Light wird offenbar eines der Highlights des heutigen Abends. Der eigentlich für die Game Awards vorgesehene Trailer (oder ein Promotion-Ableger davon) zu 007 First Light ging zu früh online, lange genug, um zwei zentrale Infos einzusammeln, die man normalerweise unter Verschluss hält.

Erstens: Der Bösewicht wird anscheinden von Lenny Kravitz gespielt. Zweitens: Die geplante Collector’s Edition bekommt wohl ein neues Herzstück, nachdem das ursprüngliche Set eine Waffenreplik enthielt.

Lenny Kravitz als Antagonist – ein Casting, das überrascht

Dass Kravitz eine Präsenz hat, weiß jeder, der ihn je live gesehen hat. Als Bond-Schurke wirkt die Wahl trotzdem ungewöhnlich, aber im Trailerausschnitt macht er einen erstaunlich souveränen Eindruck. Keine überzeichnete Karikatur, sondern ein Charakter mit kontrollierter Kälte, eher moderne Agentenfantasie als alter Bond-Klamauk. Ob das im fertigen Spiel funktioniert, lässt sich ohne Kontext nicht einschätzen, aber IOI scheint klar in Richtung ernsthafter Thriller zu gehen.

Der Leak selbst scheint aus einem zu früh geschalteten Promotion-Video zu stammen, das wenige Minuten online blieb, bevor es wieder verschwand. Im Netz überlebt so etwas natürlich keine zehn Sekunden.

Änderung bei der Collector’s Edition – die Waffenreplik ist raus

Spannender – oder zumindest greifbarer – ist die Änderung an der geplanten Legacy Edition. Laut ursprünglicher Produktbeschreibung sollte das 299,99-Euro-Paket Folgendes enthalten:

Waffen-Skin „Goldene Pistole“

Outfit „Obsidian-Gold-Anzug“

Goldene Pistolen-Replik mit Ständer und Geheimfach

Echtheitszertifikat

Stahlbox mit Magnetverschluss

Die vorab sichtbare Version des Trailers zeigt jedoch an derselben Stelle eine Maske als physisches Sammlerstück. Ob regulatorische Gründe dahinterstecken oder IOI schlicht gemerkt hat, dass eine Waffe in 2025 kein ideales Marketing-Signal ist, bleibt offen. Offizielle Statements fehlen noch. Die Replik dürfte jedoch nicht mehr Teil des finalen Pakets sein.

Der Leak wirkt glaubwürdig, der Trailer-Ausschnitt zu sauber, um ein Fake zu sein. Kravitz als Bösewicht ist eine mutige Wahl, die dem Spiel Profil verleihen könnte. Die Änderung der Collector’s Edition ist dagegen ein klarer Rückzieher. Ob das Paket dadurch schlechter wird, hängt vom Design der Maske ab, aber es ist ein Downgrade, wenn man vorher ein ikonisches Bond-Objekt versprochen hat.

Wie üblich sind alle Informationen unbestätigt, bis die offizielle Ankündigung später an diesem Abend erfolgt. Diese könnt ihr live bei uns verfolgen!