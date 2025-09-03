007 First Light – Legacy Collector’s Edition und Vorbesteller-Boni enthüllt

007 First Light ist nicht nur ein neuer Bond-Eintrag, sondern auch ein Paradebeispiel dafür, wie man heute Spiele vermarktet. IO Interactive hat nun die Editionen, Preise und Vorbesteller-Boni vorgestellt, und die Auswahl ist so bunt wie Bonds Tarn-Outfits. Die Preise haben es zudem in sich.

Standard, Deluxe und Specialist – was steckt drin?

Zum Release am 27. März 2026 erscheint 007 First Light für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC zum Preis von 69,99 €. Wer vorbestellt, bekommt ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition. Diese schlägt regulär mit 79,99 € zu Buche und enthält 24 Stunden Early Access, mehrere Skins (darunter das obligatorische glänzende Feuerzeug) sowie vier Outfits, vom Gentleman-Agenten bis zum Wüstenforscher.

Dazu gesellt sich die Specialist Edition, exklusiv bei Amazon. Neben einer auffälligen Verpackung bringt sie ein Bonus-Outfit im klassischen Smoking mit, weil es ohne Tuxedo nun mal kein richtiger Bond wäre.

Die 007 First Legacy Edition

Das Highlight für Sammler ist die 007 First Light Legacy Edition für 299,99 €, die vorab geleakt wurde. Enthalten sind das Spiel, alle Deluxe-Inhalte, eine goldene Pistolen-Replik mit Ständer und Geheimfach, ein Echtheitszertifikat, eine exklusive Stahlbox und natürlich noch ein „Obsidian-Gold“-Outfit für Bond. Mit anderen Worten: alles, was Fans brauchen, um das Spiel ins Regal zu stellen und nie wieder anzufassen.

Dass Collector’s Editions inzwischen fast standardmäßig mit Replik-Waffen und Zertifikat daherkommen, überrascht niemanden. Aber immerhin bleibt IOI dem Bond-Flair treu: die goldene Pistole als Herzstück passt wie angegossen.

007 First Light – Legacy Collector’s Edition

Vorbestellen, registrieren, belohnt werden

Vorbestellungen sind ab sofort möglich – für Konsolen im Handel und auf Amazon, für PC via Steam und Epic Games Store. Wer sich zusätzlich bei IOI registriert, erhält den Waffenskin „Goldenes Gespenst“ und das Outfit „Im Dienst“. Außerdem locken Community-Belohnungen, sobald bestimmte Meilensteine erreicht werden – Gamification in Reinform, diesmal nicht im Spiel, sondern schon beim Marketing.

Für Spieler bedeutet das: Wer ohnehin kaufen will, bekommt mit der Vorbestellung spürbare Extras, ohne gleich die 300-Euro-Schiene zu fahren. Für die Branche zeigt es, dass Lizenz-Giganten wie Bond den vollen Werkzeugkasten moderner Edition-Politik ausschöpfen – von Day-One-Skins bis zu Sammlerobjekten. Ironischerweise wirkt die Legacy Edition fast wie ein Bond-Gadget selbst: teuer, schick, und wahrscheinlich am Ende mehr Show als Nutzen.