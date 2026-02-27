007 First Light: Neuer Trailer zeigt Lenny Kravitz als Piratenkönig Bawma

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben auf dem IGN Fan Fest einen neuen Trailer zu 007 First Light veröffentlicht, der Lenny Kravitz als Antagonist Bawma ins Rampenlicht rückt. Nachdem die Figur bei den Game Awards nur kurz durchs Bild huschte, wissen wir jetzt: Dieser Kerl wird Bonds Leben verdammt ungemütlich machen.

Bawma ist kein Bond-Schurke von der Stange

Bawma inszeniert sich als Herrscher über Aleph – eine Stadt, die er als „Erweiterung seines Ichs“ beschreibt. Seine Worte klingen weniger nach klassischem Größenwahn als nach totaler, fast schon chirurgischer Kontrolle: „Aleph entspringt aus meinem Willen, meinem Blut.“ Wer hier von Gier spricht, wird von ihm wie ein Kranker behandelt, den man „heilen“ (oder eher ausschneiden) muss.

Kravitz spielt diesen Boss mit einer Ruhe, die fast schon unangenehm wirkt. Bawma ist kein lauter Despot, sondern jemand, der genau weiß, dass sein Einfluss jede Ritze von Aleph durchzieht. Das Treffen zwischen ihm, Bond und Mentor John Greenway macht eines klar: IO will weg vom reinen Effekt-Spektakel und hin zu persönlichen Psychospielchen. Besonders die eiskalte Aburteilung des Verräters Barkhad Ali zeigt: Loyalität hat in dieser Welt ein verdammt kurzes Verfallsdatum.

Wenn das System zur Falle wird

Dass die Hitman-Macher am Werk sind, spürt man in jeder Sekunde. IO Interactive hat mit Agent 47 bewiesen, dass sie Antagonisten als Systeme begreifen, nicht als bloße Zielscheiben am Ende eines Levels. Wenn Bawma dieses Prinzip verkörpert, wird er für Bond zu einer Bedrohung, die man nicht einfach mit einer Pistole löst.

Lenny Kravitz als Bawma ist ein brillanter Casting-Coup und weit mehr als nur ein Marketing-Gimmick, aber am Ende muss die Substanz stimmen. Die große Preisfrage bleibt: Kriegen wir hier ein echtes 007-Abenteuer oder doch nur Hitman im Smoking?

Die Atmosphäre passt, aber für ein echtes Bond-Feeling braucht es mehr Drive und weniger Wartezeit in Schatten. Wenn IO ihre Systemstärke mit einer packenden Dramaturgie kreuzt, wird das ein Fest – falls nicht, bleibt am Ende nur eine hübsche Fassade ohne Seele.