007 First Light erneut verschoben – neuer Release-Termin bekannt

IO Interactive hat den Release von 007 First Light offiziell nach hinten geschoben. Statt wie geplant am 27. März 2026 erscheint das James Bond-Spiel nun am 27. Mai 2026. Zwei Monate mehr Wartezeit, und eine Entscheidung, die mehr über die aktuelle Lage der Branche sagt, als es auf den ersten Blick wirkt.

Zwei Monate Aufschub – und diesmal ohne Ausreden

Laut IO Interactive auf X ist 007 First Light spielbar von Anfang bis Ende. Kein Krisenprojekt und kein unfertiger Rohbau. Der zusätzliche Zeitraum soll für Feinschliff genutzt werden, einschließlich Balance, Bug und allgemeiner Präsentation. Dies entscheidet am Ende darüber, ob ein Spiel stark startet oder sich erst Monate nach Release repariert anfühlt.

Das Argument ist bekannt, aber in diesem Fall plausibel. IO Interactive entwickelt und veröffentlicht das Spiel eigenständig. Ohne großen Publisher im Rücken bedeutet es, dass es keinen zweiten Launch-Versuch geben wird, kein „Wir patchen das später“. Der erste Eindruck muss sitzen.

An important update regarding the release date of 007 First Light. pic.twitter.com/DLej5bLxun — 007 First Light (@007GameIOI) December 23, 2025

Der Elefant im Raum: GTA 6

Interessant ist der Zeitpunkt trotzdem. Noch vor ein paar Tagen wirkte es so, als hätte 007 First Light seinen Release bewusst so gelegt, dass man GTA 6 elegant aus dem Weg geht. Mit der Verschiebung in den Mai wird dieses Zeitfenster enger, je nachdem, ob Rockstar Games im November tatsächlich liefert.

Ob das der ausschlaggebende Grund war? Offiziell nein, aber in einer Branche, in der ein einzelnes Spiel ganze Release-Pläne pulverisieren kann, wäre es naiv, diesen Faktor komplett auszublenden. Ein Bond-Spiel benötigt Aufmerksamkeit. Und die bekommt man nicht, wenn wenige Wochen später der größte Release der Dekade vor der Tür steht.

Ambitionen und Erwartungshaltung

007 First Light erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 sowie PC. IO Interactive bezeichnet das Projekt als das ambitionierteste der eigenen Studio-Geschichte, ein deutlicher Hinweis darauf, dass man hier mehr liefern will als eine solide Lizenzverwertung.

Nach Jahren der Hitman-Erfahrung traut man dem Team durchaus zu, ein fokussiertes, systemisch sauberes Action-Spiel abzuliefern. Gleichzeitig ist Bond kein Hitman mit Aston Martin. Der Erwartungsdruck ist hoch, der Vergleich mit früheren 007-Spielen unausweichlich.