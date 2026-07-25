007 First Light: Patch 1.1.0 mit neuen TacSim-Inhalten und Performance-Fixes

IO Interactive hat das erste Inhaltsupdate für „007 First Light“ auf Version 1.1.0 veröffentlicht, das zwei neue TacSim-Eskalationen, drei Waffen und wichtige Stabilitäts-Fixes für Konsolen bringt.

IO Interactive erweitert die erste Phase der Year-One-Inhalte um die beiden TacSim-Eskalationen The Workshop und Extraction Avenues. The Workshop fordert das Umgehen von sieben Gegnern über drei Stufen hinweg. Extraction Avenues setzt auf die Analyse von Sicherheitsstrukturen unter Zeitdruck, bevor feindliche Verstärkung eintrifft.

Zusätzlich zieht neue Hardware in das TacSim-Arsenal ein. Freischaltbar über das Fortschrittssystem sind die Stormberg 50’cal (Stufe 10), die DRX-2 Machine Pistol (Stufe 12) und die schallgedämpfte DRS-7 SMG (Stufe 16). Ebenfalls neu ist das Outfit Diamond in the Rough ab Stufe 18. Jedes dieser Items schlägt mit 3.000 Intel-Punkten zu Buche.

Technische Beseitigung von Speicherlecks und Abstürzen

Der Fokus von Patch 1.1.0 liegt zudem auf der Systemstabilität. Besonders die Xbox Series S litt zuvor unter RAM-Engpässen bei längeren Session-Zeiten, was zu Abstürzen in Zwischensequenzen und Bosskämpfen führte. Diese Fehler wurden behoben.

Auf der PS5 korrigiert der Patch Netzwerk-Disconnects, die bei dauerhaft aufrechterhaltener Online-Verbindung auftraten. Auch das Abspielverhalten von BIK-Videodateien nach dem Aufwachen aus dem Standby-Modus läuft nun synchron. Vorher spielten Zwischensequenzen mit doppelter Geschwindigkeitsrate ab. Das ist sauber korrigiert worden.

Feinschliff an Eingabe und UI-Feedback

Neben der Hardwareleistung standen die Input-Pipeline und das Interface im Pflichtenheft. Fehler bei der Deadzone-Berechnung auf PlayStation-Controllern und Erkennungsprobleme bei Xbox-Gamepads wurden entfernt. Das Waffen-Prototyping im TacSim-Modus reagiert damit wieder präzise.

Fehlerhafte Treffermeldungen, falsche Zielzeit-Analysen im HUD und nicht auslösende Achievements nach dem Einsammeln von Intel-Items gehören ebenfalls der Vergangenheit an.

Patch 1.1.0 liefert nötige Sanierungsarbeit. Die neuen TacSim-Inhalte verlängern das Endgame im Schießstand-Raster, aber der eigentliche Gewinn ist das Ausmerzen der Stabilitätsfehler auf Xbox Series S und PS5. Wer wegen Abstürzen pausiert hat, kann jetzt bedenkenlos einsteigen.