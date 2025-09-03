007 First Light – Release und Eindrücke: Bond trifft Hitman-Formel

Am 27. März 2026 erscheint mit 007 First Light ein Spiel, das James Bond erstmals seit Jahren wieder ins Rampenlicht der Gaming-Welt rückt. Beim aktuellen State of Play hat IO Interactive, das Studio hinter Hitman, frische Eindrücke präsentiert. Die Erwartungen sind hoch, schließlich trifft hier eine der bekanntesten Filmfiguren der Welt auf ein Entwicklerteam, das sich auf Stealth-Abenteuer versteht wie kaum ein anderes.

Bond trifft Hitman – ein Segen oder ein Risiko?

Schon nach den ersten Minuten Gameplay wird klar: Die DNA von Hitman ist überall spürbar. Mehrere Lösungswege, Gadgets zum Ablenken und das klassische „laut oder leise“-Spielgefühl sind die Basis. Nur dass man hier eben keinen namenlosen Assassinen spielt, sondern einen jungen James Bond, verkörpert von Schauspieler Patrick Gibson.

Neu ist die Perspektive: Die Story zeigt Bonds Anfänge im Doppelnull-Programm, bevor er zur Ikone wurde. Erzählt wird das Ganze in einer Mischung aus Spionage-Thriller und Blockbuster-Action, inklusive Faustkämpfen, Verfolgungsjagden und massiven Explosionen. Gerade Letztere wirken deutlich spektakulärer als in Hitman und bringen mehr Tempo ins Gameplay.

Aber denn, wer Hitman gespielt hat, wird vieles wiedererkennen. Kamerafahrten, Interaktionsmöglichkeiten und selbst Animationen wirken vertraut. Das kann man als konsequente Weiterentwicklung sehen oder als Stillstand.

Gameplay-Eindrücke: Spionage, Gadgets und Gala-Infiltration

Eine der präsentierten Missionen aus 007 First Light zeigt, wie IO Interactive Bond zwischen klassischem Stealth und explosiver Action balancieren lässt. In einer Gala in Kensington muss der junge Agent einen Attentäter verfolgen. Statt sofort zur Waffe zu greifen, heißt es zunächst: Untertauchen in der Menge, Gespräche belauschen und Wege ins Zielgebiet sondieren. Wer aufmerksam zuhört, erfährt etwa durch Nebendialoge nützliche Hinweise, die den Zugang zu gesperrten Bereichen erleichtern.

Wie schon in Hitman gibt es mehrere Lösungsansätze. Bond kann mit gestohlenen Ausweisen improvisieren, sich als Journalist tarnen oder über Umwege in verbotene Bereiche gelangen. Gadgets spielen dabei eine zentrale Rolle:

Q-Uhr : dient als Scanner und Ablenkungswerkzeug.

: dient als Scanner und Ablenkungswerkzeug. Laser : kann Schlösser öffnen oder taktisch Schwachstellen ausnutzen.

: kann Schlösser öffnen oder taktisch Schwachstellen ausnutzen. Rauchgerät und Darts: helfen, Gegner unauffällig auszuschalten oder sich unbemerkt vorbeizuschleichen.

Trotz aller Tarnung bleibt Bond kein reiner Schattenagent. Wird er entdeckt, eskaliert die Lage schnell. Faustkämpfe sind dynamisch inszeniert, mit Würfen, Kontern und Umgebungs-Takedowns. Bei Schießereien kommen neben der charakteristischen Pistole auch aufgelesene Waffen zum Einsatz. Gegner mit schwerer Panzerung fordern taktisches Umdenken, etwa durch gezielte Schwachstellenangriffe.

Das Spiel erlaubt es, die Umgebung vielseitig einzusetzen, sei es für Ablenkungen oder für direkte Kills. IO legt sichtbar Wert darauf, dass jede Mission mehrere Lösungswege bietet. Der Spieler entscheidet, ob er lieber elegant im Schatten bleibt oder kompromisslos in die Offensive geht.

Stärken und Schwächen der Gameplay-Demo

Ein paar Eindrücke stechen hervor:

Nahkämpfe : Fäuste statt Faserdrähte – die Choreografien wirken wuchtig und passend inszeniert.

: Fäuste statt Faserdrähte – die Choreografien wirken wuchtig und passend inszeniert. Slow-Motion : Ein Bond-typisches Stilmittel, das Schießereien dramatischer macht.

: Ein Bond-typisches Stilmittel, das Schießereien dramatischer macht. Umgebungen : Atmosphärisch dicht, von mondänen Partys bis zu Militärbasen.

: Atmosphärisch dicht, von mondänen Partys bis zu Militärbasen. Fahrzeuge: Bond-typisch gibt es Auto-Action, die jedoch eher geskriptet wirkt und nicht die Freiheit von Rennspielen bietet.

Nicht ganz überzeugen konnten dagegen die Gesichtsanimationen – oft steif, teils mit auffälligem Weichzeichner-Effekt. Auch die Minispiele, etwa beim Stabilisieren eines Flugzeugs, wirkten eher wie Füllmaterial.

Junge Doppelnull: James Bond bei seiner ersten Mission

Zwischen Bond-Blockbuster und Hitman-Formel

Unterm Strich versucht 007 First Light, den Spagat zwischen filmreifem Abenteuer à la Uncharted und der Sandbox-Struktur von Hitman. Der Ansatz ist mutig, aber nicht ohne Risiko. Fans, die ein cineastisches Actionfeuerwerk erwarten, könnten von den vielen Systemen überfordert sein. Umgekehrt könnten Hardcore-Hitman-Spieler die stärkere Action als Verwässerung empfinden.

Musikalisch stimmt das Paket aber vorne und hinten. Ein orchestraler Bond-Soundtrack sorgt sofort für Atmosphäre. Zusammen mit den stimmigen Locations und der Lizenz bietet das Spiel auf jeden Fall mehr Charme als so mancher austauschbare Stealth-Titel.

007 First Light ist definitiv ein spannender Neustart für Bond im Gaming-Bereich, aber auch ein Drahtseilakt. IO Interactive spielt auf sicherem Terrain, doch die Mischung aus Hitman-Formel und Bond-Bombast könnte am Ende polarisieren.

Mein Eindruck: Das Spiel wird ein solides, atmosphärisches Abenteuer mit ein paar echten Wow-Momenten. Aber wer sich ein vollkommen neues Erlebnis erhofft, sollte abwarten, was der Titel in der Summe zu bieten hat.