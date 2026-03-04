Latest

007 First Light: So wird der junge James Bond neu erfunden

Entdecke den Cast von 007 First Light: IO Interactive zeigt im neuen Beyond the Light Dev-Diary den jungen James Bond (Patrick Gibson), Moneypenny als Field Analyst und Q.

007 First Light

IO Interactive bricht mit der zweiten Episode von „Beyond the Light“ das Schweigen über die Besetzung von 007 First Light. Das Studio hinter Hitman setzt bei ihrem kommenden Titel auf eine radikale Neuzentrierung des Bond-Mythos.

Im Fokus steht ein James Bond, der noch kein fertiger Killer ist. Er ist jung, trägt eine Narbe auf der Wange und schwankt zwischen Arroganz und Unsicherheit. Patrick Gibson leiht ihm Gesicht und Stimme.

Die Neudefinition der Ikonen

Moneypenny agiert in dieser Version als Field Analyst. Sie ist keine Sekretärin, sondern Bonds taktisches Gewissen im Ohr. Da das Spiel auf kontinuierliche Begleitung setzt, spricht Bond deutlich mehr als in den Filmen. Die Chemie zwischen Kiera Lester (Moneypenny) und Gibson entsteht durch ständigen Funkkontakt während der Missionen.

Q wird von Alastair McKenzie als stilvoller Mentor verkörpert. Er ist der Ursprung von Bonds typischem Stil. Er etabliert die Vorliebe für Omega und Aston Martin. Dieser Q hat selbst Felderfahrung. Er bringt dem jungen Rekruten bei, dass Gadgets Werkzeuge und keine Spielzeuge sind.

Beatrice Harty, Lead Character Artist, nutzt visuelle Kontraste zur Charakterzeichnung. So trägt der Antagonist Bawma beispielsweise einen leuchtend gelben Anzug. Das Design orientiert sich an Giftfröschen. Er muss sich nicht tarnen, sondern dominiert den Raum.

Das Team nutzt Full Likeness Scanning und Performance Capturing. Jede Falte und jede Regung von Schauspielern wie Lennie James (Greenway) wurde digitalisiert. Die Narrative-Abteilung liefert detaillierte Biografien, bevor die ersten Skizzen entstehen. Das Ziel ist menschliche Fehlbarkeit statt glatter Agenten-Fassade.

