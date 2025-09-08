007 First Light: Spektakulär, aber technisch noch im Schlingerkurs

IO Interactive wagt mit 007 First Light den großen Schritt: eine Reboot-Version von James Bond, die Kino-Flair und moderne Spielemechanik vereinen soll. Der erste große Gameplay-Showcase machte deutlich, dass es hier weniger auf stille Agentenroutine à la Hitman setzt IO, sondern auf Action-Kino zum Mitspielen, mit Explosionen, Fahrzeugjagden und dynamischen Nahkämpfen.

Das klingt nach einem Traum für Bond-Fans. Doch schon beim Zuschauen fiel auf, dass Technik und Performance noch nicht ausgereift wirken. Ein IGN Performance Test bestätigte, was viele Zuschauer bemängelten – der PS5-Build läuft aktuell bei festen 30 FPS und bricht in hektischen Momenten sogar deutlich darunter ein. Es ist nun mal etwas anderes, ob man eine überschaubare Sandbox-Umgebung programmiert oder eine größere Welt, in der vielmehr passiert.

Die Stärken: Atmosphäre, Engine und Bond-Flair

Visuell ist der Schritt nach vorne unverkennbar. Die Glacier Engine, seit Jahren IOs technisches Rückgrat, wurde für 007 First Light massiv erweitert. Schon Hitman glänzte mit realistischen Animationen und cleveren KI-Routinen, doch hier kommt noch mehr dazu:

Physik-Zerstörung : Mauern brechen, Autos zerbersten, ganze Kettenreaktionen setzen Szenen in Bewegung.

: Mauern brechen, Autos zerbersten, ganze Kettenreaktionen setzen Szenen in Bewegung. Animation & KI : Gegner reagieren dynamisch, Bewegungen wirken glaubwürdig – unterstützt durch inverse Kinematik, die IO bereits seit 2000 einsetzt.

: Gegner reagieren dynamisch, Bewegungen wirken glaubwürdig – unterstützt durch inverse Kinematik, die IO bereits seit 2000 einsetzt. Atmosphäre: Dichte Menschenmengen, luxuriöse Locations, schnelle Ortswechsel – genau das, was Bond braucht.

Optisch liefert das Spiel ein Mix aus Fotorealismus und Stil. Raytracing wird punktuell genutzt, ansonsten greift IO noch auf klassische Techniken wie Screen-Space-Reflections zurück. Das Ergebnis schwankt jedoch -Spiegel beeindrucken, aber Autolacke oder Böden verraten, dass noch ältere Tricks am Werk sind.

Die Schwächen: Framerate, Streaming und Technik-Baustellen

Das ambitionierte Design fordert seinen Preis. Sobald Explosionen, Massen-KI und Physik-Kettenreaktionen zusammentreffen, kollabiert die Bildrate. Laut IGN sackte der Preview-Build stellenweise in die hohen Zehnerbereiche ab, weit entfernt von einem flüssigen Erlebnis. Besonders in der Flughafen-Szene mit massiven Explosionen und Fahrzeugen zeigte sich, wie sehr CPU und Speicher ins Schwitzen geraten.

Hinzu kommen sichtbare Pop-ins, schwankende Detailstufen und vereinzelte Artefakte. Zwar ist es noch ein Work-in-Progress-Build, doch die Community reagierte kritisch. Viele fragen sich: Kann IO die Technik bis zum geplanten Release im März 2026 auf PS5, PC, Xbox Series X/S und Switch 2 wirklich in den Griff bekommen?

IGN weist zudem darauf hin, dass der PS5-Build bei rund 1440p rendert und hochskaliert wird. Kombiniert mit Chromatic Aberration wirkt das Bild weicher, als es sein müsste. Möglich, dass zum Launch verschiedene Modi (Performance/Quality) angeboten werden, doch aktuell gibt es nur die 30-FPS-Variante.

Vielversprechend, aber noch viel Arbeit

007 First Light hat alles, was ein Bond-Spiel braucht: Schauplätze zum Staunen, Action-Sequenzen zum Staunen und die richtige Portion Agenten-Drama. IO Interactive zeigt Mut und setzt auf Physik, Dynamik und Zerstörung, statt auf sterile Sicherheit.

Doch genau das könnte zum Risiko werden. Wenn Bond im März 2026 mit 20 FPS durch Explosionen stolpert, wird die Euphorie schnell verfliegen. Das Potenzial ist definitiv da, die Technik aber noch nicht am Ziel.