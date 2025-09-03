EventFeatured

007 First Light – State of Play ab 20 Uhr – 30 Minuten Gameplay hier live

Heute Abend zeigt Sony in einer State of Play rund 30 Minuten frisches Gameplay zu 007 First Light. Start: 20 Uhr hier bei uns, auf YouTube & Twitch.

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
Niklas ist seit 2022 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv. Er liebt die PS5, schreibt pointiert, bissig und mit klarer Meinung – egal ob zu...
Follow:
Ein Kommentar

Heute Abend, am 3. September, rückt Sony die Bühne frei für 007 First Light. In einer neuen Ausgabe von State of Play startet um 20 Uhr ein 30-minütiger Deep Dive, der erstmals umfassendes Gameplay zum Agenten-Abenteuer von IO Interactive zeigt. Erwartet werden Verfolgungsjagden, Stealth-Passagen und die unvermeidlichen Shootouts – ganz so, wie es ein Bond-Spiel eben liefern muss.

Für Spieler bedeutet das: Endlich handfeste Einblicke nach Monaten vager Teaser. Für die Branche ist es das nächste Signal, dass Sony seine Formate gezielt nutzt, um Third-Party-Blockbuster mit exklusiver Aufmerksamkeit zu pushen, ein altbekannter, aber wirksamer Move.

Verfolgen lässt sich das Ganze wie gewohnt live hier beiuns auf den offiziellen PlayStation-Kanälen bei YouTube und Twitch.

TAGGED:
Share This Article
Previous Article nioh 3 Nioh 3 – Ein erster Blick auf den Bosskampf gegen Takeda Shingen
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Crydog
49 Sekunden zuvor

Hat uncharted vibes gefällt mir,nur die fps sahen nach 30 aus hoffentlich wird ein Performance modus geben

0
Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Read more

1
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x