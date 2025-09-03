007 First Light – State of Play ab 20 Uhr – 30 Minuten Gameplay hier live

Heute Abend, am 3. September, rückt Sony die Bühne frei für 007 First Light. In einer neuen Ausgabe von State of Play startet um 20 Uhr ein 30-minütiger Deep Dive, der erstmals umfassendes Gameplay zum Agenten-Abenteuer von IO Interactive zeigt. Erwartet werden Verfolgungsjagden, Stealth-Passagen und die unvermeidlichen Shootouts – ganz so, wie es ein Bond-Spiel eben liefern muss.

Für Spieler bedeutet das: Endlich handfeste Einblicke nach Monaten vager Teaser. Für die Branche ist es das nächste Signal, dass Sony seine Formate gezielt nutzt, um Third-Party-Blockbuster mit exklusiver Aufmerksamkeit zu pushen, ein altbekannter, aber wirksamer Move.

Verfolgen lässt sich das Ganze wie gewohnt live hier beiuns auf den offiziellen PlayStation-Kanälen bei YouTube und Twitch.