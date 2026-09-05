1 Millionen-Debüt: The Blood of Dawnwalker knallt nach 48 Stunden durch die Decke

Rebel Wolves hat die Marke von einer Million verkauften Einheiten für „The Blood of Dawnwalker“ exakt 48 Stunden nach dem Release geknackt.

Der Titel von den ehemaligen Entwicklern von „The Witcher 3“ stieg zeitgleich auf einen Peak von über 64.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam ein. Massiver Ansturm. Der Vorab-Hype um das Studio hat sich direkt in bare Münze übersetzt.

Die Zustimmung auf PS5 steht aktuell bei 4,6 bei über 3500 Bewertungen. Kritikern und der Community gefällt die Mischung aus düsterem Dark-Fantasy-Mittelalter und den frischen Gameplay-Systemen. Für Rebel Wolves ist das schlicht der perfekte Einstand als unabhängiges Studio. Die Pläne, aus der IP eine vollwertige Franchise zu machen, lagen ohnehin schon in der Schublade. Bei diesen Zahlen wird der Nachfolger im Hintergrund längst durchgewinkt.

Der 30-Tage-Timer als Echtheits-Test

Ein konkretes Feature hebt das Action-RPG von der Genre-Konkurrenz ab: das strikte Zeitlimit von 30 Tagen und 30 Nächten. Ihr müsst die Hauptstory innerhalb dieses Zeitfensters abschließen. Wollt ihr direkt nach dem Start ins Schloss des Endbosses marschieren und euer Glück versuchen? Das Spiel lässt euch gewähren. Diese Freiheit erfordert Mut im Game-Design.

Wer die Herausforderung sucht, fliegt auf die Schnauze oder feiert legendäre Triumphe. Genau das sorgt gerade für reichlich Diskussionsstoff in den Foren. Das Risiko von künstlichem Stress bei RPG-Genießern ist da. Aber Rebel Wolves hat es durchgezogen.

Thank you for playing, sharing, supporting, and being part of the community! ❤ pic.twitter.com/9fNqO8gNGB — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) September 5, 2026

Rebel Wolves liefert einen bockstarken Einstand ab und beweist, dass etablierte Open-World-Muster durch das strikte 30-Tage-Limit spürbar aufgebrochen werden können. Wer sich am Zeitdruck stört, verpasst eine der mutigsten RPG-Mechaniken des Jahres.

Trifft das strikte 30-Tage-Zeitlimit für die Hauptstory genau euren Nerv für mehr spielerische Konsequenz, oder ist so ein permanenter Timer in einem riesigen Open-World-RPG für euch ein klarer Dealbreaker?