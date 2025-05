10 Jahre The Witcher 3: CD Projekt RED feiert mit emotionalem Video

Ein ganzes Jahrzehnt ist vergangen, seit The Witcher 3: Wild Hunt am 19. Mai 2015 auf PC, PS4 und Xbox One das Licht der Welt erblickte – ein Spiel, das nicht nur CD Projekt REDs Karriere nachhaltig geprägt, sondern auch die moderne Rollenspiel-Landschaft revolutioniert hat. Zum Jubiläum veröffentlicht das Studio ein knapp dreiminütiges Video, das Fans auf eine emotionale Reise durch die ikonischen Momente des Spiels mitnimmt.

Ein nostalgischer Rückblick auf Geralts größtes Abenteuer

Das Video erinnert an große Bosskämpfe, die erbitterte Konfrontation mit der Wilden Jagd und an berührende Quests wie jene rund um den Blutigen Baron – Missionen, die heute als Paradebeispiele für exzellentes World-Building und tiefgründige Charakterentwicklung gelten. Abgeschlossen wird das nostalgische Tribute mit einer simplen, aber wirkungsvollen Botschaft: „Danke für 10 Jahre Monsterjagd.“

In der Beschreibung des Videos schreibt CD Projekt RED: „Feiert 10 Jahre voller Monsterjagd und unvergesslicher Erinnerungen. Es ist nun ein Jahrzehnt vergangen, seit Spieler erstmals in Geralts Stiefel geschlüpft sind, um nach Ciri zu suchen – und dabei Entscheidungen trafen, Abenteuer erlebten und Geschichten schufen, die bis heute nachhallen. Danke, dass ihr diesen Weg mit uns gegangen seid.“

Ciri übernimmt: Die Zukunft von The Witcher beginnt

Während man also zurückblickt, richtet sich der Blick der Community bereits nach vorne. Denn The Witcher 4 wurde im Dezember 2024 offiziell bei den Game Awards angekündigt – mit einem Trailer, der zwar noch keine Gameplay-Szenen zeigt, dafür aber mit einem bedeutenden Wechsel überrascht: Ciri wird zur neuen Hauptfigur. Die Zügel gehen damit offiziell von Geralt an seine Ziehtochter über – ein mutiger Schritt, der die Reihe in eine neue Ära führen könnte.

Zehn Jahre The Witcher 3 sind nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch ein Moment, um innezuhalten und zu erkennen, wie stark ein Spiel die Branche, aber auch die Herzen der Spieler prägen kann. Wer das RPG bisher verpasst hat, sollte spätestens jetzt über einen Nachholtermin nachdenken.