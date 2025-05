100 Euro für ein Spiel sind nun Realität, willkommen in der Zukunft des Gamings

Was vor ein paar Jahren noch wie ein düsteres Zukunftsszenario klang, ist jetzt Realität: Spielepreise kratzen an der 100-Euro-Marke – und das ist erst der Anfang. Microsoft macht ernst und erhöht nicht nur die Preise für Xbox Series X|S weltweit um satte 100 US-Dollar, sondern auch die Kosten für neue First-Party-Spiele auf 79,99 US-Dollar. Weihnachten 2025 wird damit nicht nur teuer, sondern auch ein Vorgeschmack auf das, was uns langfristig erwartet.

Preiserhöhung mit Ansage: Wenn Gier den Fortschritt frisst

Natürlich kommt das PR-Statement von Microsoft gleich mitgeliefert: Man habe „die steigenden Entwicklungskosten“ im Blick und wolle den Spielern „Mehrwert bieten“. Das klingt fast schon zynisch, wenn man bedenkt, dass exakt die gleichen Argumente schon bei der Preiserhöhung von 60 auf 70 Euro bemüht wurden. Der angebliche Mehrwert besteht in der Regel aus Mikrotransaktionen, Season Pässen und Deluxe-Editionen, die den Basispreis auf weit über 100 Euro treiben – ganz zu schweigen von der schleichenden Monetarisierung innerhalb der Spiele selbst.

Microsoft ist mit dieser Preisschraube übrigens nicht allein. Nintendo macht mit „Mario Kart World“ bereits 90-Euro-Titel auf der bald erscheinenden Switch 2 salonfähig. Rockstar Games wird mit „GTA 6“ vermutlich neue Preisrekorde aufstellen, und Sony? Die warten nur noch auf den richtigen Moment, um ebenfalls nachzuziehen – natürlich mit dem Hinweis auf Qualität und Exklusivität.

Der Trend ist eindeutig: Spiele werden teurer, aber nicht zwangsläufig besser. Während Entwicklerstudios weiterhin unter Zeitdruck und Crunch-Bedingungen leiden, versickern Milliarden in Marketingkampagnen, Boni für das Management oder den x-ten Multiplayer-Modus, den niemand braucht. Der Spieler steht am Ende der Kette – als Zahlesel mit „Wahlfreiheit“, ob er jetzt für das Basis- oder das Superduperpaket mit Bonuskostüm zahlen möchte.

Spielspaß nur noch für Reiche? Die schleichende Entfremdung der Branche

Was bleibt? Eine Branche, die sich immer weiter von der breiten Masse entfernt. Einsteiger, Familien und Casual-Spieler werden zunehmend abgeschreckt. Der „Mehrwert“, den Microsoft verspricht, wird am Ende vielleicht in einem Cloud-Abo stecken – aber dann gehört das Spiel dir nicht mehr, sondern nur noch so lange, wie der Anbieter es erlaubt.

Kurz gesagt: Der Sprung auf 100 Euro ist nicht die Folge von Notwendigkeit, sondern von Kalkül. Es ist ein Testballon, der gerade aufsteigt – und die große Frage ist: Wie viele Spieler werden ihn platzen lassen?

Wie seht ihr diese Entwicklung?