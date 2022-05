1000 PS5 pro Minute: Sony demonstriert eindrucksvolle Nachfrage

Dass die PS5 nach wie vor nur schwierig zu bekommen ist, liegt nicht alleine daran, dass Sony nicht mehr der Produktion hinterher kommt. Die Nachfrage ist tatsächlich um ein vielfaches höher als noch bei der PS4.

Alleine die Gesamtverkaufszahlen der PS5 befinden sich derzeit auf dem gleichen Niveau, wie im gleichen Zeitraum bei der PS4 nach ihrem Launch. Es ist schlichtweg die enorme Nachfrage und das Interesse an der PS5, dass man sie weit und breit nicht einfach erwerben kann.

Alleine auf dem US-Markt verkauft Sony derzeit rund 1.000 PS5 Einheiten pro Minute, sobald mal verfügbar, wohingegen es bei der PS4 zum gleichen Zeitpunkt nur sechs PS4 Einheiten pro Minuten waren, oder 80.000 Einheiten in 9 Tagen. Das ist in der Tat eine beispiellose Nachfrage nach einem Produkt, das damit so begehrt wie kein anderes erscheint.

Das bedeutet jedoch nicht, dass sich die PS5 auch um ein vielfaches mehr verkaufen würden, wenn nur genug Einheiten auf Lager wäre. In dem Fall würde die Durchverkaufsrate einfach nur sinken. Dennoch ein bemerkenswerter Erfolg für Sony, ein solches Interesse für ein Produkt zu erzeugen.

Wie geht es weiter?

Sony setzt nach wie vor alle Hebel in Bewegung, um die Produktion und Verfügbarkeit der PS5 weiter zu erhöhen. Dazu reagiert man dynamisch auf die Marktsituation, optimiert die Zulieferer oder baut die PS5 eben mal um, wie erneut mit dem kommenden PS5 Modell CF1-1200 geschehen. In diesem wird der alternative 6nm Chip vermutet, nach dem keine so hohe Nachfrage am Markt besteht, wie nach dem 5nm Chip der Launch-Version.

Zudem stellt Sony eine bessere Verfügbarkeit der PS5 in den kommenden Monaten in Aussicht, um das Ziel von 19 Millionen Einheiten bis Ende März 2023 zu erfüllen. In 2024 möchte man die PS4 dann endgültig überholen und die Last-Gen irgendwann auch hinter sich lassen. Aus Sicht von neuen Spielen soll hier spätestens 2025 Schluss sein.