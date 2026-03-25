1047 Games entwickelt neuen Movement-Shooter im Stil von Titanfall

Das Studio hinter Splitgate, 1047 Games, arbeitet an einem neuen Projekt, das sich spielerisch an „Titanfall“ und „Call of Duty: Black Ops 3“ orientiert. Während ein kleiner Teil des Teams die Entwicklung des noch unbenannten Movement-Shooters übernommen hat, bleibt „Splitgate“ vorerst das Hauptprojekt des Studios.

Laut CEO Ian Proulx ist das Ziel, 1047 Games als Multi-Game-Studio zu etablieren. Um die Vision umzusetzen, hat das Studio bereits dazu aufgerufen, sich für kommende Playtests anzumelden.

Fokus auf Movement-Mechaniken und Titanfall-Inspiration

Nachdem Splitgate den Fokus auf eine Kombination aus Halo-Gunplay und Portal-Mechaniken legte, orientiert sich das neue Projekt an Titeln, die für ihr fluides Bewegungssystem bekannt sind. Konkret nannte Proulx „Titanfall“ und „Call of Duty: Black Ops 3“ als primäre Inspirationsquellen. Das deutet auf Mechaniken wie Wallrunning, Power-Slides oder Double-Jumps hin – Elemente, die im aktuellen Shooter-Markt abseits von Nischentiteln kaum noch prominent vertreten sind.

Die Ankündigung erfolgt in einer für das Studio schwierigen Phase. Die Historie von Splitgate ist von Volatilität geprägt:

Splitgate (Original): Starker Start, konnte die Spielerzahlen jedoch nicht halten.

Starker Start, konnte die Spielerzahlen jedoch nicht halten. Splitgate 2: Erlitt einen Fehlstart und wurde für eine Neuausrichtung offline genommen.

Erlitt einen Fehlstart und wurde für eine Neuausrichtung offline genommen. Splitgate: Arena Reloaded: Der aktuelle Versuch, beide Iterationen zu vereinen, kämpft weiterhin um eine signifikante Marktpräsenz und erreicht derzeit täglich nur Spielerzahlen im dreistelligen Bereich.

Dass 1047 Games nun Ressourcen abzieht, um ein zweites Standbein aufzubauen, ist ein klassischer Diversifizierungsversuch. Während das Hauptteam weiterhin versucht, „Splitgate: Arena Reloaded“ durch neue Modi wie „Arena Royale“ zu retten, soll das neue Projekt die technische Expertise im Bereich schneller Arena-Shooter nutzen, um eine andere Zielgruppe zu erschließen.

Für Fans des „Advanced Movement“-Subgenres ist die Nachricht positiv, da EA eine Fortsetzung von „Titanfall“ seit Jahren verweigert. Dennoch ist Skepsis angebracht: 1047 Games muss beweisen, dass sie ein Spiel nicht nur starten, sondern auch langfristig durch Content-Updates und Balancing am Leben erhalten können – ein Punkt, an dem Splitgate bisher scheiterte.

Interessierte Spieler können sich ab sofort für die geschlossenen Playtests registrieren, die laut Studio „bald“ beginnen sollen. Dies deutet darauf hin, dass bereits ein spielbarer Prototyp existiert.