160 EUR für EA Sports FC 27: Die „Abzocke“ hat einen neuen Namen

EA setzt mit der Ultimate Plus Edition von „EA Sports FC 27“ auf einen Kaufpreis von 160 EUR und treibt die Monetarisierung im Sportspiel-Sektor auf die Spitze. Neben der Standard-Variante für 80 EUR und der bisherigen Ultimate Edition für 110 EUR greift der Publisher damit noch tiefer in die Tasche der Spieler.

Viel Geld für künstlich gestreckten Inhalt

Wer 160 EUR investiert, erhält primär digitale Vorteilspakete für den Monetarisierungs-Modus Ultimate Team. Das Paket umfasst vier Premium Season Passes, Ingame-Gegenstände, zeitlich gestaffelte FC Points sowie sieben Tage Vorabzugang ab dem ersten Release-Tag.

Der Haken liegt in der Verteilung der Inhalte. Die enthaltenen 10.000 FC Points werden nicht sofort auf das Konto gutgeschrieben, sondern Stück für Stück über einen Zeitraum von fünf Monaten ausgezahlt. Wer zum Start einen Wettbewerbsvorteil im neuen Transfermarkt will, muss trotz des gewaltigen Aufpreises zusätzliche Echtgeldkäufe tätigen.

Digitale Mangelwirtschaft statt echter Mehrwerte

Die Anpassung der Preisstruktur folgt einem klaren Trend in der Live-Service-Branche. Statt die Basispreise für Spiele flächendeckend an die Inflation anzupassen, verlagern Publisher die Einnahmen in immer teurere digitale Sondereditionen.

Im direkten Vergleich zu früheren Physisch-Editionen fehlen greifbare Gegenwerte. Wo Käufer früher für dreistellige Beträge Sammlerfiguren oder Steelbooks erhielten, dominieren heute rein digitale Freischaltungen und kosmetische Inhalte. Dass der Markt diese Preispolitik akzeptiert, liegt an der fehlenden Konkurrenz. Seit dem Ende der PES-Reihe von Konami besitzt EA im Lizenzfußball ein faktisches Monopol.

Die Community-Reaktionen

In den Foren fällt das Urteil der Spieler vernichtend aus: „Abzocke!“. Auf Reddit & Co. beschweren sich langjährige Käufer vor allem darüber, dass Kernmodi wie der Karrieremodus seit Jahren kaum funktionale Updates erhalten, während Modi mit Mikrotransaktionen immer aggressiver beworben werden.

Viele Nutzer verweisen auf die unzureichenden Gegenwerte der enthaltenen Icon-Packs, da die dort freigeschalteten Altstars meist nicht mit den schnell steigenden Werten neuer Promo-Karten mithalten können. Ein Großteil der Kommentatoren plant deshalb, den Titel erst Monate nach dem Launch im Sale mit drastischen Preisnachlässen zu erwerben oder den jährlichen Kaufzyklus komplett zu beenden.

Ein Preisaufschlag von 80 EUR gegenüber der Standardversion steht in keinem verhältnismäßigen Verhältnis zum gebotenen Gegenwert. Die gestaffelte Auszahlung der Ingame-Währung hebelt selbst die Vorteile für Ultimate-Team-Spieler zum Start aus. Wer auf den einwöchigen Frühzugang verzichten kann, greift zur Standardversion oder wartet auf die ersten Preisnachlässe im ersten Quartal nach Release.