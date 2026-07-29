1666: Amsterdam enthüllt Gameplay zu den zwei Hauptfiguren

Panache Digital Games zeigt im neuesten Gameplay-Material zu „1666: Amsterdam“ das Zusammenspiel der Protagonisten Noa und Aaron. Das Action-Adventure von Patrice Désilets setzt dabei auf eine Kombination aus mystischen Werkzeugen und der Steuerung einer Katze.

Panache Digital Games trennt das Gameplay von „1666: Amsterdam“ strikt zwischen zwei Grundmechaniken auf. Die Protagonistin Noa übernimmt die klassische Rolle des Jägers am Boden, ausgerüstet mit spezifischen Werkzeugen zur Spurensuche.

Katzen-Perspektive trifft auf historische Areal-Jagd

Der zweite Charakter Aaron agiert als Zeitreisender, der im Körper einer Katze gefangen ist. Das erzählerische Konstrukt bedingt eine spielerische Asymmetrie: Erkundung und vertikale Navigation laufen primär über die Katzenform, während direkte Konfrontationen auf Noas Fähigkeiten basieren.

Patrice Désilets greift damit auf Stärken seiner früheren Arbeiten wie Assassin’s Creed zurück, bricht die gewohnte Parkour-Dynamik jedoch durch den Tierkörper. Statt starrer Bewegungsabläufe auf Dächern erfordert der Wechsel der Perspektive eine Anpassung der Raumnutzung im Amsterdam des 17. Jahrhunderts.

Der Fokus auf zwei Steuerungsmuster birgt aber spielerische Risiken. Wenn der Wechsel zwischen der Tiersteuerung und der menschlichen Hauptfigur den Spielfluss unterbricht, leidet das Pacing. Funktioniert das Ineinandergreifen der Fähigkeiten ohne spürbare Verzögerungen, entsteht eine sinnvolle Erweiterung des klassischen Stealth-Genres.

„1666: Amsterdam“ liefert ein ungewöhnliches Konzept, das spielerisch erst noch den Beweis der flüssigen Umsetzung erbringen muss. Das Material zeigt Potenzial bei der Erkundung, bleibt handfesten Leistungsdaten für Konsolen und PC aber schuldig. Ein interessantes Gameplay-Experiment von Patrice Désilets, das bis zum Erscheinen konkreter Systemanforderungen und Performance-Tests mit kühlem Kopf beobachtet werden sollte.