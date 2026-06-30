1666 Amsterdam: Gameplay-Feature zeigt Noas düstere Jagd

Panache Digital Games zeigt die vollständige Gameplay-Version zu „1666 Amsterdam“. Executive Producer Jean-François Boivin führt persönlich durch das ausführliche Feature, das die düstere narrative Welt und das Magie-System des Third-Person-Action-Adventures vorstellt.

Der neue Einblick liefert die komplette Fassung des Materials von der Future Games Show. Die Entwickler sparen sich leere Versprechungen und zeigen handfeste Lore.

Magie, Korruption und die Jagd nach Balance

Die Geschichte wurzelt in einer uralten, korrumpierenden Magie. Der Stamm der Zaindaris sollte diese Kraft eigentlich an Würdige weitergeben. Das ging schief. Die Energie veränderte die Empfänger, fraß sich in ihren Charakter. Jetzt läuft ein ewiger Zyklus der Schadensbegrenzung.

Hier kommt Protagonistin Noa ins Spiel. Sie tritt ihr Erbe als sogenannte „Sammlerin“ an. Ihre Aufgabe ist simpel wie brutal: Sie jagt die verbleibenden Träger dieser Kraft, um die Balance wiederherzustellen. Koste es, was es wolle.

Das Union-Feature bestimmt den Pfad

Noa bleibt auf ihrer Reise nicht isoliert. Das Spiel zwingt euch zu einer grundlegenden Entscheidung. Ihr wählt einen Begleiter, der fest an ihrer Seite steht. Beide zusammen bilden die „Union“.

Das ist kein rein kosmetisches Extra. Panache Digital Games verspricht mehrere spielbare Charaktere und verzweigte Pfade. Eure Entscheidungen formen eine einzige, zusammenhängende Geschichte über einen langen Zeitraum hinweg. Das klingt ambitioniert. Ob das System spielerisch tiefe Spuren hinterlässt oder nur Alibi bleibt, muss sich zeigen.

Das Konzept hat Ecken und Kanten. Die Idee einer getriebenen Jägerin in einem historischen, von Magie durchtränkten Amsterdam besitzt eine verdammt starke Atmosphäre. Panache hat mit Ancestors bereits bewiesen, dass sie unkonventionelle Wege gehen. Die Mischung aus Charakterwahl und Zeitkomponente birgt aber auch die Gefahr, sich zu verzetteln. Ein stimmiges Action-Adventure steht und fällt mit dem Pacing. Potenzial ist da, mehr aber noch nicht.

Welcher Aspekt spricht euch mehr an: Das düstere historische Setting mit Magie-Einschlag oder die Mechanik rund um die „Union“ und die verschiedenen Charakter-Pfade?