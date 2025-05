20 Jahre Forza: Xbox feiert PS5-Erfolg mit einer epischen Lackierung

Die Forza-Reihe feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum – ein Meilenstein, der nicht nur Fans der ersten Stunde in nostalgische Stimmung versetzt, sondern auch eine neue Ära für das Franchise markiert. Denn was einst ein Synonym für Xbox-Exklusivität war, erobert nun auch fremdes Terrain.

Mit Forza Horizon 5 hat Microsoft Anfang dieses Jahres die vielleicht kühnste Entscheidung seit Bestehen der Serie getroffen: Der Arcade-Racer ist im April überraschend auf der PlayStation 5 erschienen – ein Novum in der Geschichte von Forza. Und die Rechnung scheint aufzugehen: In der Launchwoche auf Sonys Konsole verkaufte sich der Titel angeblich 1,4 Millionen Mal. Zum Vergleich: Indiana Jones und der Große Kreis, ein weiteres Xbox-Projekt, das kürzlich auf der PS5 landete, brachte es im gleichen Zeitraum auf gerade einmal ein Zehntel dieser Zahl.

Das zeigt deutlich: Die Nachfrage ist da – und zwar plattformübergreifend. Man könnte meinen, Microsoft hätte Blut geleckt. Ein PlayStation-Release von Forza Motorsport scheint nach diesem Erfolg nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Offiziell bleibt der Titel zwar weiterhin Xbox- und PC-exklusiv, doch wer Microsoft kennt, weiß: Wenn sich ein Spiel auf einer konkurrierenden Plattform gut verkauft, dann ist nichts heilig – auch keine Exklusivität.

Exklusive Lamborghini-Edition & Fujimi Kaido: So feiert Forza sein Jubiläum

Und während Forza Horizon 5 auf der PS5 Fahrt aufnimmt, bekommen Spieler ein weiteres Leckerli spendiert: die Lamborghini Revuelto Forza Horizon Edition. Diese exklusive Speziallackierung kannst du dir kostenlos im neuen Feature Horizon Realms freischalten – einem neuen Bereich mit 12 dynamisch entwickelnden Schauplätzen und frischen Renn-Events.

Um an das begehrte Fahrzeug zu gelangen, begib dich einfach zum Horizon Stadium Circuit, dem 12. Standort in Horizon Realms, und gewinne dort das Rennen. Damit schaltest du die exklusive Revuelto-Sonderlackierung frei – aber Vorsicht: Damit dein Fahrzeug auch optisch glänzt, musst du das Design separat herunterladen.

So geht’s:

Begib dich zu deinem Haus oder Außenposten. Öffne den Reiter „Garage“. Wähle „Designs & Paint“. Gehe zu „Neue Designs finden“. Gib den folgenden Freigabecode ein: 687 884 132

Damit erstrahlt dein Lamborghini Revuelto im offiziellen Forza-Horizon-Glanz – plattformübergreifend und vollkommen kostenlos.

Doch zurück zum Motorsport: Forza Motorsport feiert das große Jubiläum mit einem kostenlosen Update, das die Rückkehr des legendären Fujimi Kaido zelebriert. Neben neuen Strecken gibt es auch neue Online-Treffen, KI-Verbesserungen und ikonische Cover-Autos mit überarbeitetem Sound. Die Fans? Begeistert.