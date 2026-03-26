20 oder 40 Dollar? Dynamische Preisgestaltung im PlayStation Store bringt das Zweiklassen-Gaming

Sony PlayStation experimentiert im PlayStation Store mit personalisierten Preisen für First-Party-Titel. Kunden erhalten für identische Spiele massiv abweichende Rabatte, die sich offensichtlich am individuellen Nutzerprofil orientieren. Wer Pech hat, zahlt teilweise das Doppelte.

Die Willkür der Algorithmen

Interne Daten und Nutzerberichte belegen, dass die Preisgestaltung im PlayStation Store nicht mehr universell ist. Die Zeit der festen Sale-Preise für alle scheint abgelaufen. Während ein Kunde für den Exklusivtitel „Stellar Blade“ einen Rabatt von 43 Prozent sieht und 39,89 Dollar zahlt, erhält ein anderer Nutzer für exakt das gleiche digitale Produkt einen Nachlass von 70 Prozent. Er zahlt lediglich 20,99 Dollar. Diese Schwankungen betreffen derzeit primär Eigenproduktionen von Sony, was die strategische Absicht hinter dem Testlauf unterstreicht.

Die Kriterien für diese massive Preisdifferenzierung bleiben unter Verschluss. Sony liefert keine transparenten Richtlinien. Es verdichten sich jedoch Hinweise, dass das Alter des Accounts, die Login-Frequenz und das bisherige Kaufverhalten den Ausschlag geben. Wer lange nicht eingeloggt war oder Spiele jahrelang auf der Wunschliste ignoriert hat, wird offenbar mit aggressiveren Angeboten geködert. Das System berechnet die individuelle Schmerzgrenze. Ein Algorithmus entscheidet über den Wert der digitalen Kopie.

Das Ende der Preis-Etikette

Das Konzept des Dynamic Pricing hebelt die Vergleichbarkeit von Angeboten vollständig aus. Bisher galt im digitalen Handel das ungeschriebene Gesetz der Gleichbehandlung: Ein Sale galt für das gesamte Ökosystem. Sony bricht mit dieser Tradition und ersetzt sie durch eine algorithmische Einzelabfrage. Diese Taktik zielt darauf ab, die maximale Zahlungsbereitschaft jedes einzelnen Nutzers bis auf den letzten Cent abzuschöpfen. Es geht nicht mehr um den Wert des Spiels, sondern um die maximale Nutzung der Userdaten.

Das System bestraft tendenziell die treuesten Kunden. Wer loyal ist, regelmäßig kauft und den Store häufig nutzt, signalisiert ein hohes Interesse. Diese Nutzer zahlen im Zweifelsfall den höheren Preis, da der Algorithmus keine Notwendigkeit sieht, sie mit Extrem-Rabatten zu überzeugen. Wer hingegen zögert oder die Plattform selten nutzt, bekommt den digitalen Vorzugspreis serviert. Loyalität ist bei Sony offensichtlich eine Einbahnstraße, an deren Ende die teurere Rechnung steht.

Algorithmischer Basar: Wer Sony die Treue hält, zahlt die Zeche | Image: Cheap Ass Gamer

Spieler, die seit fünf Jahren Titel auf ihrer Wunschliste sammeln, hoffen vergeblich auf Fairness. Wenn der Algorithmus erkennt, dass man auch bei 50 Prozent Rabatt nicht zuckt, wird er den Preis für diesen spezifischen Account vermutlich niemals auf den Tiefstwert senken. Die digitale Ladentheke ist kein Marktplatz mehr, sondern ein Verhörraum. Sony weiß genau, wie viel Geld man in der Tasche hat. Und sie wollen alles davon.

Die Japaner haben hier eine Logik für sich entdeckt, die so alt ist wie der fliegende Teppichhandel, aber im digitalen Zeitalter eine ganz neue Qualität erreicht. Man nennt es „personalisierte Angebote“, meint aber die gezielte Bestrafung von Fans, die den Fehler begehen, ihre Konsole tatsächlich einzuschalten. Wer blind kauft, wird gemolken. Wer den Store ignoriert, kriegt den digitalen roten Teppich ausgerollt. Es ist die algorithmische Variante des „Nett-Seins-nur-wenn-man-muss“. Eine Logik, die in der freien Wildbahn als psychologische Nötigung durchginge, bei Sony aber als moderner Vertriebsweg gefeiert wird.

Dass dieser Testballon derzeit einen Bogen um Europa macht, ist dabei kein Akt der Fairness, sondern eine rein juristische Risikoabwägung. In der EU greift die sogenannte Modernisierungsrichtlinie (2019/2161). Sie verpflichtet Händler zu absoluter Klarheit bei Preisermäßigungen.

Würde Sony hierzulande einen Preis basierend auf einem Algorithmus individuell anpassen, müssten sie den Nutzer unmissverständlich darüber informieren. Ein „geheimer“ Test, um die Schmerzgrenze auszuloten, ist damit rechtlich kaum umsetzbar, ohne das Modell sofort für jeden sichtbar zu machen. In den USA fehlen solche expliziten Hinweispflichten auf Bundesebene weitgehend – dort darf das Labor für digitale Ungleichbehandlung noch ungestört rauchen.