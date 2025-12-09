2K Games ergreift einmalige Chance – Perfect Dark-Veteranen gründen geheimes Studio

Take-Two hat reagiert, nachdem das Perfect Dark-Reboot bei Microsofts The Initiative scheiterte. Laut Bloomberg-Journalist Jason Schreier konnten Take-Two und Microsoft keine Einigung über die IP erzielen.

Trotzdem hat 2K Games zwei Schlüsselfiguren des gescheiterten Projekts eingestellt: Darrell Gallagher, ehemaliger Studioleiter bei Crystal Dynamics und The Initiative, sowie Brian Horton, Creative Director bei The Initiative und früher an Tomb Raider sowie diversen Spider-Man-Spielen beteiligt.

Das Duo soll nun ein neues 2K-Studio leiten. Offizielle Details zu Standort, Teamgröße oder ersten Projekten gibt es noch nicht. Angesichts des Umfangs von Triple-A-Produktionen ist realistischerweise frühestens 2028 mit handfesten Infos zu rechnen.

Erfahrung zahlt sich aus

Die Verpflichtung von Gallagher und Horton zeigt, dass 2K erneut auf erfahrene Entwickler setzt, um ein starkes Fundament für ein neues Studio zu legen. Take-Two ist nicht das erste Mal so vorgegangen: Michael Condrey, Mitbegründer von Dead Space und ehemaliger Sledgehammer Games-Chef, startete bereits das Studio 31st Union unter 2K. Das zeigt, dass Take-Two strategisch auf Leute setzt, die nachweislich Qualität liefern können, auch wenn der erste Versuch mit Condreys Team (Project ETHOS) durchwachsen verlief.

Horton bringt eine lange Liste erfolgreicher Triple-A-Projekte mit: Tomb Raider-Reboots, Spider-Man-Reihe, Ratchet & Clank: Rift Apart und das kommende Marvel’s Wolverine. Gallagher wiederum ist ein erfahrener Kopf, der sowohl bei Crystal Dynamics als auch bei The Initiative bewiesen hat, dass er komplexe Projekte leiten kann. Zusammen sind sie ein starkes Duo für 2K Games, das neue IPs oder ambitionierte bestehende Marken betreiben könnte.

Was wir erwarten können

Bis das neue Studio Ergebnisse zeigt, bleibt vieles im Dunkeln. Ein Perfect Dark-Reboot unter 2K wird es wahrscheinlich nicht geben, da Microsoft die Rechte hält. Möglich sind aber neue, eigenständige IPs, die auf den Talenten der Entwickler aufbauen. 2K-Fans sollten Geduld mitbringen, die ersten handfesten Infos dürften frühestens in drei bis vier Jahren auftauchen.

Für Spieler ist das dennoch spannend: Take-Two bleibt aggressiv beim Aufbau neuer Studios und setzt auf Entwickler, die Triple-A-Erfahrung aus erfolgreichen Franchises mitbringen. Das könnte in ein paar Jahren ein echtes Highlight im Portfolio von 2K Games bedeuten.