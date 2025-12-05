Latest

2XKO mit Termin für PS5 & Xbox Series – Riot bestätigt Konsolenstart

2XKO kommt im Januar 2026 auf PS5 und Xbox Series. Riot Games öffnet jetzt das Wishlisting. Was der Konsolenstart für das Fighting Game bedeutet.

2XKO

Es wirkt fast so, als hätte Riot Games das Timing bewusst gewählt: 2XKO verlässt den PC-Early-Access-Kosmos und bereitet den Schritt auf die großen Wohnzimmer-Bühnen vor. Im Januar 2026 wird das Free-to-Play-Fighting-Game auf PS5 und Xbox Series erscheinen, ein Moment, auf den viele Fans seit Monaten warten. Und ja, ab sofort kann man das Spiel auch direkt im PlayStation Store und Microsoft Store vormerken.

Inhalt

Warum der Konsolenstart für 2XKO ein echter Wendepunkt sein könnte

Riot Games hat mit League of Legends und VALORANT gezeigt, dass sie langfristige Plattformen bauen können – Spiele, die über Jahre wachsen. 2XKO verfolgt einen ähnlichen Ansatz, allerdings mit einer Struktur, die Fighting-Game-Veteranen und Einsteiger gemeinsam abholen soll. Der Übergang von Early Access zu den Konsolen bedeutet deshalb mehr als nur eine neue Plattform. Er entscheidet darüber, ob 2XKO sich als ernsthafte Alternative zu den etablierten Genre-Größen behaupten kann.

Spannend ist vor allem das 2-gegen-2-Konzept. Spieler können entweder beide Champions selbst steuern oder sich mit einem Partner koordinieren. Die sogenannten Fuses – kleine Regelmodifikatoren, die Teamstil und Match-Dynamik verändern – sorgen dafür, dass sich jede Runde anders spielt. Das System wirkt durchdacht und eröffnet mehr taktische Tiefe, als man einem Free-to-Play-Titel vielleicht spontan zutrauen würde.

Runeterra als Bühne

Die Auswahl an spielbaren Champions stammt direkt aus dem League of Legends-Universum. Statt reiner Übernahmen hat Riot aber neue Movesets entworfen, die sich eher wie klassische Fighting-Game-Werkzeuge anfühlen. Stages, Musik und 2D-Animationen orientieren sich stark an Runeterras Stimmung, ein klarer Vorteil, weil die Welt bereits enorm populär ist. Wer das MOBA kennt, erkennt die Figuren sofort, selbst wenn sie sich im Kampf völlig neu anfühlen.

Gleichzeitig wirkt das Projekt überraschend bodenständig. Die Entwickler betonen faire Matches und verlässliche Technik: Rollback-Netcode, klare Lobbys, Anti-Cheat und das virtuelle Arcade-Hub sollen dafür sorgen, dass man jederzeit sofort einsteigen kann. Das klingt simpel, ist aber genau der Punkt, an dem viele Fighting Games im Alltag scheitern.

Was 2XKO jetzt beweisen muss

Mit dem Konsolenstart beginnt für 2XKO die eigentliche Bewährungsprobe. Early Access auf PC ist die eine Sache, aber die große Fighting-Game-Community verteilt sich längst über alle Plattformen. Wenn das Matchmaking hält, was Riot verspricht, könnte das Spiel eine Lücke schließen, die zwischen Hardcore-Titeln wie Street Fighter 6 und eher einsteigerfreundlichen Projekten klafft.

Ob 2XKO dort wirklich landen kann, wird sich erst 2026 zeigen. Aber der Ansatz ist frisch genug, um der Szene einen neuen Impuls zu geben.

