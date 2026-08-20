2XKO zieht den Stecker: Aktive Entwicklung des Live-Service-Traums endet

Der Free-to-Play-Hoffnungsträger „2XKO“ von Riot Games verfehlt die nötigen Spielerzahlen. Trotz starker Marke bleibt der große Erfolg im Live-Service-Markt aus. Das Projekt wird Ende des Jahres eingestellt.

Das Tag-Team-JnR hatte im Januar dieses Jahres seinen Release auf der PS5 gefeiert, konnte aber selbst mit dem riesigen League-of-Legends-Universum im Rücken nie genügend Spieler dauerhaft binden. Die Server bleiben zwar vorerst online, neue Inhalte wird es nach den kommenden Updates aber nicht mehr geben.

Der Fahrplan bis zum finalen Patch

Schon vor Wochen wurde das Entwicklerteam verkleinert. Jetzt herrscht Klarheit. Im September erscheint Update 1.3.1 mit Lux als neuem Champion und einem großen Kosmetik-Paket für rund 40 EUR. Im Oktober folgt Samira als definitiv letzter Charakter. Der endgültige Bugfix-Patch im Dezember setzt den Schlusspunkt. Ende. Aus.

„Im Moment konzentrieren wir uns darauf, 2X in einer hervorragenden Position zu hinterlassen. Danach kehren wir ins Forschungs- und Entwicklungslabor zurück, wo wir uns Zeit nehmen werden, um zu lernen und daran zu arbeiten, wie wir gestärkt zurückkommen können, um den nächsten Anlauf in einem neuen Genre zu nehmen“, heißt es abschließend in dem Blogbeitrag.

Das Genre ist gnadenlos. Ein Fighting Game als Free-to-Play-Modell verzeiht keine Fehler bei der Spielerrückhaltung, ganz egal wie viel Budget dahintersteckt. Die Zugänglichkeit war da. Die Marke sowieso. Dennoch hat die Kernzielgruppe das Spiel nicht langfristig getragen, was die enorme Dichte an Konkurrenz im Live-Service-Bereich einmal mehr unterstreicht.

Ein nüchternes, aber unvermeidbares Ende. „2XKO“ war ein mutiges Experiment für das Fighting-Game-Genre, scheiterte aber schlicht am harten Konkurrenzkampf um die Zeit der Spieler.