30 Jahre PlayStation: Artbook enthüllt irre Design-Ideen

In diesem September ist es soweit: Die Marke PlayStation feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Drei Jahrzehnte, in denen Sony von einem Herausforderer der Branche zur festen Größe im globalen Entertainment aufgestiegen ist. Zum Jubiläum legt Sony nun ein umfangreiches Fotobuch auf, und natürlich darf auch die obligatorische Lifestyle-Kollaboration nicht fehlen.

Ein Buch für die Vitrine

„PlayStation: The First 30 Years“ erscheint im Frühjahr 2026 und will auf 400 Seiten zeigen, wie die Marke von frühen Prototypen bis zu den ikonischen Konsolen herangewachsen ist. Versprochen werden Konzeptzeichnungen, Designstudien und bislang unveröffentlichte Einblicke in die Hardware-Entwicklung.

Für Sammler klingt das nach einem sicheren Regalplatz, für Skeptiker ein weiterer Beweis, dass auch Bücher längst zu Merch geworden sind. Preisdetails hat Sony noch nicht verraten – aber bei 400 Seiten Hochglanz darf man wohl mit Premium rechnen.

Sneakers aus der Vergangenheit

Wem Bücher zu statisch sind, der kann seine Nostalgie auch an den Füßen tragen: Zusammen mit Reebok bringt Sony eine PlayStation x Reebok-Kollektion. Drei Modelle orientieren sich an den ursprünglichen Launch-Regionen – Japan, USA und Großbritannien – und greifen das typische Grau der ersten Konsole auf. Verpackung, Design und Namensgebung sind eine Zeitreise in die 90er, allerdings in streng limitierter Auflage. Wer schon einmal versucht hat, limitierte Sneaker zu kaufen, weiß: Glück oder Bots.

PlayStation x Reebok: 90er-Design für die Füße. Limitierte Anniversary-Sneaker im Konsolen-Grau

Passend zum Jubiläum sammelte Sony unter #PlayStation30Memories die besten Fan-Momente, die es hier zu sehen gibt. Vom ersten Final-Fantasy-Durchzocken bis zum unvergesslichen Metal-Gear-Twist, die Clips zeigen, wie sehr PlayStation inzwischen zur persönlichen Lebensgeschichte vieler Spieler gehört. Ein offizielles Highlight-Video fasst die Erinnerungen zusammen – Marketing nennt das „Community-Engagement“, Fans nennen es schlicht Nostalgie.

Was bleibt von 30 Jahren?

Für die Branche ist das Jubiläum ein Marker: PlayStation ist nicht mehr die junge Wildcard, sondern seit Generationen das Gesicht von Konsolen-Gaming. Microsoft und Nintendo mögen eigene Jubiläen feiern, doch keine andere Marke hat den Mainstream derart geprägt – von Lara Croft bis The Last of Us. Die nächsten 30 Jahre werden zeigen, ob Sony diese Rolle behaupten kann, oder ob neue Player den Platz auf der Couch streitig machen.