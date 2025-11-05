40 Jahre Naughty Dog: Vom Pixel-Tier zum Story-Giganten – und ein Blick auf Intergalactic

Es gibt Studios, die kommen und gehen. Und dann gibt es Naughty Dog, seit 1985 eine Konstante im Gaming. Was mit zwei Teenagern und einem Apple II begann, ist heute eines der angesehensten Entwicklerstudios der Welt. Jason Rubin und Andy Gavin wollten damals einfach nur Spiele machen, die anders sind – mutiger, schneller, technischer. 40 Jahre später steht Naughty Dog für genau das: kreative Evolution mit Haltung.

Crash Bandicoot war der erste große Durchbruch auf der PlayStation, eine technische Meisterleistung, die 3D-Platformer neu definierte. Danach kam Jak and Daxter, das die offene Welt und erzählerische Tiefe auf ein neues Level hob. Und schließlich Uncharted, das erste Spiel, das sich anfühlte wie ein spielbarer Blockbuster.

Vom Spaßmacher zum Geschichtenerzähler

Der größte Sprung kam 2013 mit The Last of Us. Naughty Dog zeigte, dass Videospiele keine stumpfen Actionvehikel sein müssen, sondern emotionale Erlebnisse. Joel und Ellie waren keine Helden, sondern Menschen mit Fehlern, Zweifeln und Entscheidungen, die wehtun. Diese Mischung aus Charaktertiefe, technischer Perfektion und erzählerischem Mut wurde zum Markenzeichen des Studios.

40 Jahre später ist Naughty Dog mehr als ein Entwickler, es ist ein Symbol dafür, was Storytelling im Gaming leisten kann. Das aktuelle Jubiläumsvideo erinnert genau daran: Leidenschaft, Risiko und ein Team, das sich nie auf Erfolgen ausruht.

Intergalactic: The Heretic Prophet und der Blick nach vorn

Mit Intergalactic: The Heretic Prophet steht Naughty Dog vor der nächsten Zäsur, und vor einem Balanceakt. Der Titel klingt nach einem radikalen Neuanfang: neue Figuren, neue Welt, neues Genre. Statt Endzeit und Erde geht’s ins All. Doch während viele Fans diesen mutigen Schritt feiern, gibt es auch Gegenstimmen. Einige wünschen sich weniger Pathos und mehr Spielspaß – weniger Film, mehr Game.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass nicht jeder Spieler Lust auf schwere Emotionen und cineastische Inszenierung hat. Für sie steht Naughty Dog inzwischen zu sehr für „Prestige-Drama“ statt für Abenteuer. Intergalactic könnte also zum Lackmustest werden: Bleibt das Studio seinem erzählerischen Stil treu oder findet es zurück zu seinen spielerischen Wurzeln?

Die einen wollen The Last of Us Part III, die anderen wünschen sich ein Comeback von Jak & Daxter. Aber vielleicht ist genau jetzt der Moment für etwas vollkommen Neues. Wenn Naughty Dog eines bewiesen hat, dann, dass sie Wandel nicht fürchten, sondern gestalten.

Vier Jahrzehnte Naughty Dog, das ist nicht nur Nostalgie, sondern ein Lehrstück darüber, wie man im Gaming relevant bleibt. Statt jährlicher Fortsetzungen liefert das Studio alle paar Jahre ein Spiel, das Maßstäbe setzt. Wenn Intergalactic: The Heretic Prophet auch nur halb so innovativ wird wie Uncharted 2 oder The Last of Us, steht uns das nächste große Kapitel bevor.