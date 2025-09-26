50-Milliarden-Deal bei EA? Electronic Arts könnte bald privat werden

Electronic Arts steht offenbar vor einem tiefgreifenden Wandel. Wie das Wall Street Journal berichtet, steht das Unternehmen vor einem möglichen Verkauf in Höhe von rund 50 Milliarden US-Dollar, ein Schritt, der EA von der Börse nehmen würde. Zu den Interessenten zählen demnach Investoren wie Silver Lake und der saudische Public Investment Fund (PIF).

Für ein Unternehmen wie EA, das Marken wie FIFA, Battlefield und The Sims verwaltet, wäre das ein markanter Strategiewechsel: weg vom ständigen Börsenblick, hin zu weniger Transparenz, aber potenziell mehr Spielraum für langfristige Entscheidungen. In Anbetracht des potenziellen Erfolges von Battlefield 6 wäre dies ein interessanter Deal.

Zahlen und Fakten

Geplanter Deal: Rund 50 Mrd. US-Dollar

Rund 50 Mrd. US-Dollar Bisherige Bewertung: Ca. 43 Mrd. US-Dollar

Ca. 43 Mrd. US-Dollar Investoren: Silver Lake (bereits in der Gaming-Branche aktiv), PIF (hat 10 % der Anteile seit 2023)

Silver Lake (bereits in der Gaming-Branche aktiv), PIF (hat 10 % der Anteile seit 2023) Historischer Kontext: Ein solcher Leveraged Buyout wäre einer der größten der Unternehmensgeschichte

Silver Lake besitzt Anteile an Unity, einer Engine, die EA schon für mehrere Titel nutzte. Ein privates EA könnte also engere Bindungen zu Partnern und Technologien stärken.

Warum das für die Branche relevant ist

Für Spieler bedeutet ein privates EA zunächst keine unmittelbaren Veränderungen – AAA-Titel erscheinen weiter, Live-Service-Spiele laufen. Mittelfristig könnten sich jedoch Investitionsprioritäten ändern: Kostenkontrolle könnte stärker durchschlagen, während riskantere Projekte leichter abgesegnet oder gestrichen werden. Historisch haben solche Deals Unternehmen gezwungen, effizienter zu arbeiten, teilweise auf Kosten von Experimentierfreude.

Die nächsten Wochen dürften zeigen, wie ernst die Pläne sind. Offizielle Bestätigungen stehen noch aus, aber die Aktie reagierte bereits positiv auf die Berichte. EA selbst hat den nächsten Finanzbericht für Ende Oktober angesetzt, ein mögliches Fenster für erste Klarstellungen.

Ein privates Electronic Arts würde die Gaming-Branche verändern, ohne dass es die Spieler sofort spüren. Spannend bleibt, wie sich die Kontrolle über die milliardenschweren Marken und das Verhältnis zu Partnern in Zukunft entwickeln.