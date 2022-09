505 Games – Tokyo Game Show[case] 2022 mit zahlreichen Trailer

Zu sehen gab es unter anderem neues Gameplay-Material zum JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, plus eine physische Version von Eiyuden Chronicle: Rising. Kurz vor der anstehenden Veröffentlichung von Serial Cleaners am 22. September zeigte man zudem exklusiv den offiziellen Launch-Trailer während der TGS-Live-Show. An der „Route 505“-Presseveranstaltung nahmen vor Ort auch die Entwickler von Eiyuden Chronicle: Rising teil und führten private Interviews mit japanischen Medienvertretern. Außerdem wurde die Rennsimulation Assetto Corsa Competizione von der professionellen Drift-Rennfahrerin Sayaka Shimoda in einem speziell von TSK gebauten Rennwagen vorgeführt.

Publisher 505 Games zeigte in diesen Tagen sein aktuelles Portfolio auf der Tokyo Game Show, das man mit diversen Trailern in die ganze Welt trägt.

