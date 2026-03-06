70er-Vibes und Dark Tricks: skate. Season 3 bringt den „Fluid Flashback“

EA und Full Circle drücken auf die Nostalgie-Tube: Mit Season 3 „Fluid Flashback“ katapultiert uns skate. ab dem 10. März direkt zurück in die Ära der Polyurethan-Rollen und knalligen Retro-Designs. Neben einer ordentlichen Portion 70er-Style dürfen wir uns endlich auf die Rückkehr eines absoluten Fan-Lieblings bei den Tricks freuen.

Die Rückkehr zur Isle of Grom – mit einem Haken

Wir kehren zurück an den Ort, an dem für viele alles begann, aber vergesst das alte Tutorial-Areal. Die Isle of Grom wurde komplett umgekrempelt und bietet jetzt massive Gaps und Spillway-Action, die stark an die goldenen Zeiten von Skate 2 und 3 erinnert.

Wer den Premium Pass besitzt, darf ab dem 10. März direkt loslegen, alle anderen müssen sich bis zum Event am 14. April gedulden oder später mit „Rip Chips“ Tagespässe lösen. Dass der Zugang zu einem kompletten Gebiet zeitweise hinter einer Paywall oder einem Grind-System steckt, wird in der Community sicher für Diskussionsstoff sorgen.

Endlich: Dark Tricks und technisches Feintuning

Das Flehen wurde erhört: Dark Tricks sind ab Tag eins von Season 3 am Start. Ob Dark Catches, Nollie-Varianten oder Darkslides – das Repertoire an technischen Spielereien wächst massiv. Besonders spannend für die Realismus-Fanatiker unter uns: Die Boneless-Mechanik wurde komplett überarbeitet.

Das Team verspricht mehr Reaktionsschnelligkeit und Zuverlässigkeit, was vor allem in Transitions den Flow deutlich verbessern sollte. Ein fairer Move der Entwickler: Die berüchtigten „Pop Glitches“ wurden im Zuge dessen entfernt, um eine saubere Spielerfahrung zu garantieren.

Speedlines und der neue Replay-Look

Wer den Adrenalinkick sucht, bekommt mit „Speedlines“ einen neuen Modus, der technisches Skillset mit purem Tempo kombiniert. Damit die daraus resultierenden Clips auch amtlich aussehen, spendiert Full Circle dem Replay-Editor neue Effekte. Von Fisheye-Filtern (Barrel Distortion) bis hin zu Color Grading ist alles dabei, um den typischen Skate-Video-Look der 70er oder 90er nachzubauen. Dass wir jetzt auch Loadouts für unsere Skater speichern können, ist ein längst überfälliges Quality-of-Life-Feature, das das ständige Umstyling im Menü endlich verkürzt.

Season 3 liefert genau das, was die Core-Community will: mehr Tiefe im Trick-System durch Dark Tricks und ein besseres Gefühl für Geschwindigkeit. Die 70er-Jahre-Ästhetik ist ein mutiger Bruch zum bisherigen Neon-Look und verleiht San Vansterdam einen vollkommen neuen Vibe. Einzig das Zugangsmodell für die Isle of Grom hinterlässt einen leicht faden Beigeschmack, auch wenn man sich den Zutritt theoretisch erspielen kann. Insgesamt wirkt das Paket aber wie ein massiver Schritt nach vorne für die Langzeitmotivation.

Werdet ihr euch direkt in die Dark Tricks stürzen oder seid ihr eher auf die neuen Speedlines auf der Isle of Grom gespannt?