800 Freaker, ein Flammenwerfer und du: So brutal ist Horde Assault in Days Gone Remastered

Wer dachte, die wilden Horden von Days Gone wären in der Originalversion schon fies gewesen, darf sich jetzt warm anziehen. Mit Days Gone Remastered, das am 25. April 2025 für PS5 und PS5 Pro erscheint, bringt Bend Studio nicht nur schicke Technik-Updates, sondern auch einen brandneuen Modus, der dich auf den heißen Sitz der Apokalypse setzt: Horde Assault. Und ja – der Name ist Programm.

Überleben war gestern – jetzt wird gescored

Horde Assault ist kein klassischer Story-Modus, kein entspanntes Cruisen durch die Zombie-verseuchte Open World. Stattdessen wirst du in eine Arena geworfen, die sich dynamisch verändert, während dir bis zu 800 Freaker (und deren mutierte Freunde) das Leben zur Hölle machen. Dein Ziel? So lange wie möglich überleben, Nebenaufgaben erfüllen und deinen Highscore in ungeahnte Höhen treiben.

Startpunkt: Du hast eine Pistole und einen Plan – und der heißt „Überlebe lange genug, um dein Bike zu erreichen“. Danach beginnt die wahre Hölle auf Erden.

Die große Stärke des neuen Modus liegt in seiner Mischung aus Arcade-Suchtfaktor und gnadenlosem Survival-Stress. Waffen bekommst du nicht einfach so – du musst sie finden. Zufällig generierte Vorratskisten können dir den Tag retten oder dich ins Verderben stürzen. Besonders cool: Der neue Flammenwerfer, der exklusiv im Horde-Modus verfügbar ist. Freaker flambieren? Check.

Ein weiteres Feature sind Nebenaufgaben, die dir nicht nur zusätzliche XP bringen, sondern auch deine Versorgungslage sichern. Munition ist knapp, und spätestens wenn dich eine Freaker-Horde quer über die Karte jagt, wünschst du dir jede Kugel zurück, die du zuvor vergeudet hast.

Injektoren mit Hirn und Haken

Besonderes Augenmerk gilt den neuen Injektoren, von denen es 24 Stück gibt – 12 positive, 12 negative. Klingt erstmal logisch: Positive Injektoren erhöhen deinen Score, machen das Spiel aber schwerer. Negative? Senken die Punkte, machen dich aber stärker. Ein Beispiel: Der „Explosions-Freaker“-Injektor sorgt dafür, dass Gegner beim Tod explodieren – was taktisch Gold wert sein kann. „Gesucht“ dagegen bringt dich direkt auf Hitzestufe Max – nichts für schwache Nerven.

Horde Assault ist kein Modus, den du einmal spielst und abhaken kannst. Mit 35 Belohnungsstufen, sechs neuen spielbaren Charakteren (darunter Skizzo und Lisa), kosmetischen Patches und einem nicht näher benannten Bike-Gimmick, motiviert der Modus auch nach Stunden noch.

Und ja, wer die Challenges von 2019 vermisst hat – sie sind zurück. Dieses Mal optisch, nicht funktional. Aber hey, ein Patch auf deiner Jacke, der deinen letzten 30-Minuten-Marathon überlebt hat? Das ist mehr als nur Deko. Horde Assault ist die Freakshow, die Days Gone verdient

Days Gone Remastered liefert mit Horde Assault nicht einfach nur einen neuen Modus, sondern ein echtes Endgame-Monster. Wer die apokalyptische Welt liebt, bekommt hier den ultimativen Adrenalinrausch – mit Belohnungen, Herausforderungen und einer Spieltiefe, die so manchem Roguelike Konkurrenz macht.

Vorbesteller von Days Gone Remastered können sich zusätzlich auf neue Avatare und fünf frühzeitige Freischaltungen für das Hauptspiel freuen.