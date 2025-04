90, 100 … Game Over? Spielepreise explodieren – Wir diskutieren heute LIVE beim SWR Mixtalk

Von wegen Inflation nur beim Wocheneinkauf – auch in der Gaming-Welt steigen die Preise gefühlt schneller als ein Lootdrop in Helldivers 2. 70 Euro waren gestern, 80 heute, und morgen? Willkommen in der Ära der 100-Euro-Spiele.

Jüngstes Beispiel: Mario Kart World. Frisch angekündigt beim letzten Nintendo Direct, kommt der Switch-Blockbuster mit einem Preisschild von satten 90 Euro daher – und das für die physische Version eines Spiels. Herzlichen Glückwunsch, Nintendo, Preisrekord geknackt!

Doch damit nicht genug: Für GTA 6, das heißeste Eisen in der Rockstar Games-Schmiede, stehen laut Spekulationen bereits 100 Euro im Raum. Rockstar nennt das vermutlich “Premium-Erlebnis” – andere würden es “Paywall-Deluxe” nennen.

Sind wir zu geizig – oder die Publisher zu gierig?

Natürlich wird argumentiert, dass Spieleentwicklung heute mehr kostet als je zuvor: große Teams, komplexe Engines, Marketingmassaker auf TikTok. Aber gleichzeitig explodieren auch Ingame-Shops, Season Pässe und Day-One-DLCs. Es wirkt fast so, als wären 100 Euro nur das Ticket zur Basisversion – das eigentliche Spiel kommt dann stückweise.

Die hohen Preise sind vor allem in der Welt der AAA-Titel längst zum Standard geworden. Doch wie viel sind wir wirklich bereit zu zahlen? Die Diskussion wird zunehmend auch politischer, da sich viele Spieler fragen, ob diese Preisentwicklung langfristig noch tragbar ist. Wird der Durchschnittsspieler bald von den teuren Angeboten ausgeschlossen? Oder sind die gestiegenen Preise nur eine weitere logische Konsequenz der fortschreitenden technischen Entwicklungen in der Branche?

Doch wie viel ist ein Spiel wirklich wert? Und ab wann kippt die Schmerzgrenze?

PlayFront und GamesConfect beim SWR Mixtalk

Diese Frage wird heute, am Mittwoch, den 23. April um 20:30 Uhr, beim SWR Mixtalk LIVE auf Twitch diskutiert. Mit dabei: unser Content-Creator Flo (GameConfect) und Host Marvin, die gemeinsam mit euch diskutieren, ob 100 Euro gerechtfertigt sind – oder schlicht eine Frechheit.

Die wohl spannendste Frage wird sein: Wenn Gaming zum Luxusgut wird, bleibt der Spielspaß irgendwann auf der Strecke? Es dürfte ein interessanter und spannender Abend werden, also schaltet ein und diskutiert live mit. Um 20:30 Uhr geht’s los!