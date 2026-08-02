99,99 EUR für ein altes Spiel: Zeigt dieser Preis unsere Digital-Zukunft?

Ubisoft verlangt im PlayStation- und Xbox-Store 99,99 EUR für die Definitive Edition von Ghost Recon Wildlands – ein Spiel von 2017. Dieser extrem hohe digitale Preis entfacht eine längst überfällige Debatte über die Zukunft unseres Hobbys.

Ubisoft schnürt ein Jahre altes Paket neu und setzt dafür frech ein dreistelliges Preisschild im Store an. Das schlägt zu Recht hohe Wellen in der Gaming-Community.

Der 100-Euro-Schock im Store

Ein sieben Jahre alter Open-World-Titel wird zum Vollpreis-Monster aufpoliert. Keiner zwingt uns zum Kauf. Aber dieser Vorfall legt schonungslos frei, was uns allen bevorsteht. Sony hat angekündigt, die Produktion von PlayStation-Discs Anfang 2028 einzustellen. Der Markt wandert seit Jahren unaufhaltsam in die reine Digitalisierung. Wenn physische Datenträger flächendeckend verschwinden, fällt die Preisgestaltung komplett in die Hände der Store-Betreiber und Publisher.

Es geht bei dieser Debatte gar nicht primär darum, ob „Ghost Recon Wildlands“ diesen Betrag wert ist. Es geht um das schleichende Verschwinden jeglicher Alternativen. Wer rein digital kauft, hat schlicht keinen Ausweg mehr. Kein Ausweichen auf günstigere Online-Händler. Kein Gebrauchtmarkt, auf dem Spiele nach wenigen Wochen für kleines Geld den Besitzer wechseln. Kein automatischer Preisverfall durch volle Lagerbestände im Elektronikmarkt um die Ecke. Uns bleibt nur der von oben vorgegebene Store-Preis. Oder das geduldige Warten auf den nächsten Sale.

Erst teuer, um es später als Schnäppchen zu platzieren

Publisher nutzen solche astronomischen Listenpreise als eiskalten Hebel. Ein künstlich überhöhter Streichpreis von 100 EUR lässt einen späteren Rabatt auf 30 EUR plötzlich wie das Schnäppchen des Jahrhunderts wirken. Gleichzeitig treibt ein derart unverschämter Einzelpreis die Spieler direkt in die Arme von Abodiensten wie dem Xbox Game Pass oder PlayStation Plus, wo das Basisspiel derzeit inkludiert ist. Wer brav monatlich seine Gebühren zahlt, hinterfragt die einzelnen Store-Preise gar nicht mehr. Die Kontrolle verschiebt sich radikal.

Natürlich wird kaum ein informierter Gamer heute 100 EUR für „Ghost Recon Wildlands“ auf den Tisch legen. Die meisten winken ab und warten auf die nächste Rabattaktion. Genau das ist Teil der digitalen Verkaufsstrategie. Doch was passiert, wenn Sales seltener werden oder die Rabatte spürbar schrumpfen? Ohne die Konkurrenz des physischen Einzelhandels bricht das einzige echte Korrektiv weg, das die Preise auf dem Markt bisher spürbar am Boden hielt.

Der Fall zeigt extrem anschaulich, wie empfindlich das digitale Konsolen-Ökosystem reagiert. Ubisoft & Co. reizen den Spielraum ohne physischen Gegenpart bereits heute schamlos aus. Was auf den ersten Blick wie ein absurder Ausreißer wirkt, könnte ohne den Druck physischer Discs schleichend zur neuen Normalität im Store werden. Die schrittweise Entmachtung der Käufer hat längst begonnen.

Ein einzelner Mondpreis im Store macht noch keinen totalen Zusammenbruch des Konsolenmarkts. Die Sorge der Spieler ist trotzdem vollkommen berechtigt. Ohne physische Discs im Verkaufsregal verliert die Community ihr mächtigstes Werkzeug gegen künstliche Preissteigerungen: die freie Wahl des Händlers. Der Preisschock bei Wildlands ist kein Versehen der Entwickler. Er ist ein kräftiger Warnschuss für die gesamte Branche.

Würdet ihr noch Konsolen kaufen, wenn es Spiele nur noch digital zum vollen Store-Preis gibt?