99,99 EUR für ein altes Spiel: Zeigt dieser Preis unsere Digital-Zukunft?

Ubisoft verlangt im PlayStation- und Xbox-Store 99,99 EUR für die Definitive Edition von Ghost Recon Wildlands – ein Spiel von 2017. Dieser extrem hohe digitale Preis entfacht eine längst überfällige Debatte über die Zukunft unseres Hobbys.
Ubisoft schnürt ein Jahre altes Paket neu und setzt dafür frech ein dreistelliges Preisschild im Store an. Das schlägt zu Recht hohe Wellen in der Gaming-Community.
Der 100-Euro-Schock im Store
Ein sieben Jahre alter Open-World-Titel wird zum Vollpreis-Monster aufpoliert. Keiner zwingt uns zum Kauf. Aber dieser Vorfall legt schonungslos frei, was uns allen bevorsteht. Sony hat angekündigt, die Produktion von PlayStation-Discs Anfang 2028 einzustellen. Der Markt wandert seit Jahren unaufhaltsam in die reine Digitalisierung. Wenn physische Datenträger flächendeckend verschwinden, fällt die Preisgestaltung komplett in die Hände der Store-Betreiber und Publisher.
Es geht bei dieser Debatte gar nicht primär darum, ob „Ghost Recon Wildlands“ diesen Betrag wert ist. Es geht um das schleichende Verschwinden jeglicher Alternativen. Wer rein digital kauft, hat schlicht keinen Ausweg mehr. Kein Ausweichen auf günstigere Online-Händler. Kein Gebrauchtmarkt, auf dem Spiele nach wenigen Wochen für kleines Geld den Besitzer wechseln. Kein automatischer Preisverfall durch volle Lagerbestände im Elektronikmarkt um die Ecke. Uns bleibt nur der von oben vorgegebene Store-Preis. Oder das geduldige Warten auf den nächsten Sale.
Erst teuer, um es später als Schnäppchen zu platzieren
Publisher nutzen solche astronomischen Listenpreise als eiskalten Hebel. Ein künstlich überhöhter Streichpreis von 100 EUR lässt einen späteren Rabatt auf 30 EUR plötzlich wie das Schnäppchen des Jahrhunderts wirken. Gleichzeitig treibt ein derart unverschämter Einzelpreis die Spieler direkt in die Arme von Abodiensten wie dem Xbox Game Pass oder PlayStation Plus, wo das Basisspiel derzeit inkludiert ist. Wer brav monatlich seine Gebühren zahlt, hinterfragt die einzelnen Store-Preise gar nicht mehr. Die Kontrolle verschiebt sich radikal.
Natürlich wird kaum ein informierter Gamer heute 100 EUR für „Ghost Recon Wildlands“ auf den Tisch legen. Die meisten winken ab und warten auf die nächste Rabattaktion. Genau das ist Teil der digitalen Verkaufsstrategie. Doch was passiert, wenn Sales seltener werden oder die Rabatte spürbar schrumpfen? Ohne die Konkurrenz des physischen Einzelhandels bricht das einzige echte Korrektiv weg, das die Preise auf dem Markt bisher spürbar am Boden hielt.
Der Fall zeigt extrem anschaulich, wie empfindlich das digitale Konsolen-Ökosystem reagiert. Ubisoft & Co. reizen den Spielraum ohne physischen Gegenpart bereits heute schamlos aus. Was auf den ersten Blick wie ein absurder Ausreißer wirkt, könnte ohne den Druck physischer Discs schleichend zur neuen Normalität im Store werden. Die schrittweise Entmachtung der Käufer hat längst begonnen.
Ein einzelner Mondpreis im Store macht noch keinen totalen Zusammenbruch des Konsolenmarkts. Die Sorge der Spieler ist trotzdem vollkommen berechtigt. Ohne physische Discs im Verkaufsregal verliert die Community ihr mächtigstes Werkzeug gegen künstliche Preissteigerungen: die freie Wahl des Händlers. Der Preisschock bei Wildlands ist kein Versehen der Entwickler. Er ist ein kräftiger Warnschuss für die gesamte Branche.
Würdet ihr noch Konsolen kaufen, wenn es Spiele nur noch digital zum vollen Store-Preis gibt?
Fifa 2027 in der 160€ Version führt die psn Charts an noch fragen?
Marcus Werner quasi ja, mehr braucht es nicht. Das Spiel sieht immernoch toll aus und mit mehr Auflösung und 60 fps kriegt es ein kleinen Extra Schub.
Marcus Werner die Trophäen entbuggen wäre mal ne Option. 😅 Neue Missionen sollen auch dabei sein.
Der Trend, alles als Definitive Edition zu releasen muss aufhören. Vor allem wenn die alten Versionen dann ersetzt werden, am besten noch mit tausend KI-generierten Bugs. Hauptsache alles in UE5 schmeißen damit es realistisch aussieht, denn Spiele sind ja nichts weiter als interaktive Filme.
Am Ende muss es jeder selber wissen, aber den Menschen ist einfach nicht klar an was für einem Hebel sie sitzen. Einfach nicht kaufen, Punkt. Auch für 70€ nicht kaufen. Auch einem Hype kann man Stand halten, auch ein GTA 6 muss man nicht sofort kaufen. Ich habe in den letzten Jahren vor allem Disziplin und Geduld getörnt, und inzwischen kaufe ich kaum noch zum Vollpreis.
Hab die PS4 Disc Version, seit Release. Die 99€ muss ich mir zum Glück nicht antun, momentan kostet das Spiel digital 4.99€, die DLCs kann man einzelnd holen. Bin gespannt wie viel € das Upgrade mich kosten wird.
Maxim Neumann, aber es steht ja das die Edition für 100€ dort angeboten wird, ich hab die nicht bei Sony und auch nicht bei Xbox.
Bei Sony waren das dann 35€ wenn man sich Spiel + DLC holen sollte 🤷🏻♀️
Oliver Friedel Das ist mir bekannt, wegen der Edition, paar DLCs hab ich schon bereits seit einigen Jahren, warte nur auf das PS5 Upgrade.
Maxim Neumann wär ja schon ärgerlich wenn es das Upgrade nur als einzelne Version gibt die dann dennoch soviel kostet .
Dave Darius es wird höchstwahrscheinlich 10ner kosten. 🙂
Kann man jemand im Store kucken, egal ob Xbox oder Sony, denn ich hab da keine Edition für 100€ 🤔
Auch wenn Sony zurückrudern würde und würde sagen wir werden weiterhin CDs anbieten würden diese Preise trotzdem weiterhin existieren egal ob CD oder digital weil die Preise größenteils von dem Publisher kommen und nicht von Sony selbst
Dennis Scholz für die ist jetzt jeder Strohhalm für hetze ein guter Strohhalm.
Geiles Game 😍lohnt sich
Danke für den Bericht. Genauso ist es. Leider kapieren das viele „Digital ist die Zukunft – Idioten“ nicht 😪
Jochen Zickzack warum nicht wenn es permanent Updates bekommt 😎
Und im Store gibt es auch regelmäßige Aktionen 👍🏻
Ich bin so einer digital ist leider die Zukunft
Jochen Zickzack alles Schwachsinn, genau das gleiche hatten damals auch die ganzen PC Jünger behauptet, die gegen Steam usw geschossen haben.
Jochen Zickzack das Spiel kostet aktuell einen Fünfer im Store. Wer das nicht hat sollte sich ein anderes Hobby suchen.