Es gibt Horror, der erschreckt, und es gibt Horror, der dich zwingt, in den eigenen Kopf zu schauen. A.I.L.A. scheint genau dazwischenzulanden. Das neue Projekt von Pulsatrix Studios, bekannt durch Fobia – St. Dinfna Hotel, verbindet Sci-Fi-Paranoia mit klassischen Survival-Horror-Elementen.

Am 25. November erscheint das Spiel für PC, PS5 und Xbox Series, und der heutige Launch-Trailer deutet an, dass es nicht nur um Schockmomente geht, sondern um Identität, Wahrnehmung und die Frage, wie weit wir künstlicher Intelligenz vertrauen wollen.

A.I.L.A.: Horror aus dem eigenen Kopf

Der Schauplatz ist kein abgelegenes Herrenhaus, sondern ein dystopisches São Paulo der nahen Zukunft. Die Hauptfigur Samuel arbeitet als Beta-Tester für eine KI, die Horror-Spiele aus den Gedanken und Kommentaren ihres Nutzers erzeugt. Ein spannender Ansatz, der sofort Erinnerungen an Black Mirror weckt, nur diesmal bist du selbst der Proband in einem digitalen Albtraum.

Die KI konstruiert keine neutralen Szenarien, sondern greift direkt auf das Unterbewusstsein zu. A.I.L.A. wird damit zur Spiegelung innerer Ängste, und zur Gefahr, die man nicht mehr als Software abtun kann. Diese Mischung aus psychologischem Horror und technologischem Kontrollverlust wirkt wie eine moderne Variation alter Survival-Horror-Schulen.

Die Resident-Evil-Vibes kommen nicht von ungefähr. Enge Räume, klaustrophobische Kameraarbeit, Menü-UI, handfester Survival-Kampf, nur mit einem deutlichen Fokus auf introspektive Storytelling-Strukturen.

Psi-Tech trifft Survival-Horror

Pulsatrix kombiniert Puzzles, Kampfszenen und erkundungsbasierte Passagen zu einer Erfahrung, die immer bewusst macht, dass Samuel kein Held ist, sondern ein Mensch am Rand seiner eigenen psychischen Belastbarkeit. Die Entwickler sprechen von „Psi-Tech” – einer Fusion aus Technologie, Gedankenkonstruktion und psychologischer Manipulation.

Interessant ist, wie eng das Gameplay mit dem Thema verknüpft scheint. Die Umgebung verändert sich, reagiert auf Entscheidungen und bricht immer wieder mit den Erwartungen des Spielers. Wenn man nie sicher ist, ob das, was man sieht, real ist, wird auch jeder Fortschritt fragil.

In einer Zeit, in der KI Diskussionen über Kreativität, Kontrolle und Identität befeuert, wirkt ein Horror-Spiel, das genau diese Themen verarbeitet, unglaublich spannend. A.I.L.A. verspricht keine oberflächliche „KI macht böse Dinge“-Story, sondern eine Auseinandersetzung mit der Frage, was passiert, wenn Technologie uns besser versteht als wir selbst.

Ob das Spiel dieses hohe Ziel erreicht, bleibt abzuwarten. Aber der Ansatz ist mutig, und könnte A.I.L.A. zu einem der spannendsten Indie-Horror-Releases des Jahres machen.