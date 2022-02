A Plague Tale: Requiem bekommt eine Collector’s Edition

Focus Home Entertainment und Asobo Studios haben eine Collector’s Edition für A Plague Tale: Requiem angekündigt, das in diesem Jahr erscheint.

Diese wird exklusiv im eigenen Store vertrieben und umfasst neben dem Spiel diverse physische Extras. Dazu zählen:

Die Statue „Amicia & Hugo“: eine 21 cm/8 Zoll große Resin-Statue, fein detailliert und bemalt

Hugos Federbrosche: Eine feine Metallbrosche, inspiriert von den Federschmuckstücken, die Hugo im Spiel trägt

Two Track Vinyl OST: der fesselnde Soundtrack des Spiels auf Vinyl mit 45 RPM, komponiert von Olivier Derivière

Drei Lithographien: Drei erstaunliche A4-Illustrationen von A Plague Tale: Requiem

Die Versionen für PlayStation 5- und Xbox-Series werden als physische Box mit einem alternativen Cover geliefert, das exklusiv im Focus Entertainment Store erhältlich ist.

Zur Statue heißt es ergänzend:

„Diese Statue aus Resin-Harz wurde vom künstlerischen Team von Asobo Studio erdacht und entworfen und zeigt Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo in Aktion, die ihre ikonischen Outfits aus A Plague Tale: Requiem tragen. Diese fein detaillierte Statuette ist in wunderschönen Farben bemalt und wird euer Interieur oder euren Schreibtisch wunderschön dekorieren und eure Abenteuer an der Seite von Amicia und Hugo verewigen.“

Preislich wird das Ganze mit 189 EUR beziffert und kann ab sofort vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten obendrauf das Protector Pack, das mit einem zusätzlichen Skin, Crafting-Items und zusätzlichen Cosmetics ausgestattet ist.

In A Plague Tale: Requiem begibt man sich erneut hier eine emotionale und atemberaubende Reise, die direkt an das original Spiel anknüpft. Folgt darin abermals Amicia und ihrem Bruder Hugo auf einer gefährlichen neuen Mission und unternehmt alles, um in einer brutalen, gefühllosen Welt zu überleben.

Zuvor erlebten die Spieler die düstere Geschichte der jungen Amicia und ihres kleinen Bruders Hugo in einem herzzerreißenden Abenteuer durch die dunkelsten Stunden der Geschichte. Gejagt von Inquisitionssoldaten und umgeben von unaufhaltsamen Rattenschwärmen, lernten Amicia und Hugo sich kennen und vertrauen sich, als sie gegen überwältigende Widrigkeiten ums Überleben kämpften und darum kämpften, ihren Platz in der Welt zu finden.

A Plague Tale: Requiem erscheint 2022.