Mit Odoris greift man die Ratten direkt in der Umgebung an oder kann sie ablenken, so dass man mehr Zeit hat, sich im Dunkeln vorbeizuschleichen. Exstinguis hingegen kann Feuer löschen, was einem dabei hilft, Ratten auf fackelschwingende Feinde zu jagen, seine Feinde zu blenden und so zu entkommen.

Die beiden Protagonisten verfügen in der Fortsetzung über diverse neue Tools, etwa Amicia über Teer, eine raffinierte Armbrust, oder ganz simpel Messer, die in den Levels herumliegen, um damit betäubte Feinde zu erledigen.

