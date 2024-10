A Quiet Place: The Road Ahead – Launch-Trailer zum heutigen Release

Saber Interactive und Stormind Games freuen sich, die Veröffentlichung von A Quiet Place: The Road Ahead bekannt zu geben. Das Singleplayer-Horrorspiel, das auf der erfolgreichen A Quiet Place-Franchise von Paramount Pictures basiert, fordert die Spieler heraus, ihren Verstand und alle verfügbaren Hilfsmittel einzusetzen, um keinen Laut von sich zu geben. Nur so können sie den tödlichen Kreaturen entkommen, die ihnen auf Schritt und Tritt folgen.

What do you think?