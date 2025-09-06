Manchmal frage ich mich, ob AAA-Publisher nur noch auf Autopilot laufen. Immer die gleiche Loot-Shooter-Kost, immer mit „epischen“ Trailern, die mehr Marketing-Blabla enthalten als tatsächlichen Spielspaß. Glücklicherweise gibt es AA-Studios und Indies, die zeigen, wie frischer Wind wirklich geht. Blue Prince, The Blood of Dawnwalker und Hollow Knight: Silksong sind perfekte Beispiele dafür.

AA-Spiele: Mehr Mut, weniger Marketing-Blabla

Während große Publisher uns Jahr für Jahr mit leicht abgeändertem Einheitsbrei beglücken, liefern AA-Studios Überraschungen. Hollow Knight: Silksong ist ein Paradebeispiel: das Sequel glänzt nicht nur technisch, sondern erzählt auch eine dichte, atmosphärische Geschichte. Kein Trend-Jump, kein Copy-Paste – nur pure Leidenschaft in Pixelform.

The Blood of Dawnwalker (Gamescom Hands-On) geht noch einen Schritt weiter. Das polnische Team hinter dem Action-RPG wagt echte Risiken: frische Ansätze, aufregende und eine düstere, fesselnde Story. Natürlich läuft nicht alles perfekt – willkommen in der Realität kleiner Entwickler –, aber gerade das macht den Charme aus. Hier merkt man, dass echte Menschen hinter jedem Detail stehen und nicht nur ein Marketing-Board, das PowerPoint-Präsentationen mit „episch“ füllt.

Und dann ist da Blue Prince, ein charmantes Indie-Rogue-like, das klassische Elemente des Souls-Like-Genres mit modernen Ideen verbindet, wie unser Review beweist. Das Spiel bietet fordernde Rätsel, originelle Ansätze und eine kleine Welt, die man wirklich erkunden will. Kein AAA-Blockbuster würde sich trauen, Spieler so zu fordern – dafür ist die „Retention“ zu wichtig. AA-Studios hingegen sagen einfach: „Challenge accepted!“

Warum AA gerade jetzt boomt

Die aktuelle Dynamik in der Branche ist spannend. Viele Talente haben in den letzten Jahren die großen Publisher verlassen, um eigene Projekte zu starten. Das Ergebnis? Ein Feuerwerk an Ideen in schlankeren Budgets. Die Entwickler bringen ihre Erfahrung aus AAA-Projekten mit, kombinieren sie aber mit der Freiheit, endlich wieder Risiken einzugehen.

Kleine Publisher wie Devolver Digital oder Kepler unterstützen diese Teams charmant, ohne sie in teure Korsetts zu zwängen. Das ermöglicht Spiele wie Silksong, Dawnwalker und Blue Prince – Titel, die man nicht verpassen sollte. Hier spürt man echte Vision, Leidenschaft und Mut, während AAA oft nur recycelt.

Nicht jedes AAA ist Autopilot

Fairerweise muss man sagen: Nicht alle AAA-Titel sind Einheitsbrei. Assassin’s Creed Shadows zeigt durchaus Mut zu neuen Ansätzen – das feudale Japan als Setting war längst überfällig, und die Doppel-Protagonisten-Mechanik mit Naoe und Yasuke bringt frischen Wind in die Serie. Auch GTA 6 verspricht nach über einem Jahrzehnt Wartezeit echte Innovation statt bloßer Wiederholung. Solche Projekte beweisen, dass AAA-Studios durchaus noch Visionen haben können. Trotzdem bleiben das eher die Ausnahmen – und selbst diese Titel kommen mit dem typischen AAA-Ballast aus endlosen Marketing-Kampagnen und Mikrotransaktions-Strategien daher. Die Regel bleibt: Wer echte Überraschungen sucht, wird bei AA-Studios häufiger fündig.

Die Moral von der Geschicht’? AA-Spiele sind aktuell die aufregendste Ecke der Branche: neue IPs, riskante Ideen und echte Hingabe der Entwickler. AAA-Publisher können weiter „episch“ plakatieren – wir schauen lieber auf die mutigen Mittleren.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – aber hey, ein bisschen Diskutieren hat noch niemandem geschadet.